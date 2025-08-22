Культура

Итоги августовских научных чтений подводят в Пушкинском заповеднике

Традиционные августовские Михайловские Пушкинские чтения «...И голос лиры вдохновенной... / И славы блеск, и мрак изгнанья, / И светлых мыслей красота...» сегодня, 22 августа, завершились в Государственном музее-заповеднике «Михайловское». Как рассказали нашему изданию в музее, на конференции было озвучено 20 докладов и сообщений, затрагивающих самый широкий круг вопросов, заявленных в качестве её тем.

Фото здесь и далее: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

В музее отметили, что в ходе конференции в научный оборот был введен ряд новых данных и материалов. Например, участники чтений стали первыми слушателями юмористических стихотворений «на случай», написанных известным псковским археографом, собирателем и хранителем древних рукописей Л.А. Творогова (в докладе Александра Егорова, Псковский музей-заповедник). Очень важными для сотрудников Пушкинского заповедника стали многие филологические наблюдения над сочинениями Пушкина михайловского периода. Здесь можно упомянуть предположения о причине посвящения лирического цикла «Подражание Корану» хозяйке Тригорского П.А. Осиповой (в докладе доктора филологии, Екатерины Дмитриевой, Институт мировой литературы имени А.М. Горького РАН) или наблюдения о зиме, которая не просто «сезонная декорация» событий в романе «Евгений Онегин» (в сообщении кандидата филологических наук Нины Цветковой, ПсковГУ).

Отдельные доклады и сообщения были построены как обзоры, систематизирующие широко известные и наряду с ними — неизвестные, вновь обнаруженные сведения о персонах из ближнего и дальнего окружения поэта. Например, о бабушке поэта М.А. Ганнибал (в докладе Ольги Броницкой, Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина в Захарово и Вязёмах, Московская область), одном из особенно любимом лицеистами преподавателе, русском философе Александре Галиче (в докладе доктора филологии Олега Никитина, московский Государственного университета просвещения). Или о Василии Семёнове, соученике Пушкина по лицею, ставшем цензором, «склонным потворствовать литераторам» (в докладе Александра Богданова, Музей-усадьба П.П. Семёнова-Тян-Шанского, Липецкая область).

Ведущий конференции историограф и философ Юрий Соколов (Санкт-Петербург)

В заповеднике напомнили, что статьи и заметки, подготовленные по итогам выступлений на Михайловских Пушкинских чтениях, планируются к публикации в одном из ближайших выпусков музейного научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана». Эта серия выходит в свет с 1996 года и на сегодня насчитывает уже 108 книг.