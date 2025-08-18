Культура

О придуманной Пушкиным пещере и о цензоре, «склонном потворствовать литераторам»: завершён первый день научных чтений в «Михайловском»

Завершился первый день Михайловских Пушкинских чтений «...И голос лиры вдохновенной... / И славы блеск, и мрак изгнанья, / И светлых мыслей красота...», которые сегодня, 21 августа, стартовали в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».

Пушкин в графической фантазии Натальи Аксёновой. Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в ходе чтений были озвучены интересные филологические и культурологические наблюдения над поэтическими и прозаическими произведениями Пушкина. Так, например, музейщикам, особенно тем, кто работает с посетителями Тригорского, было очень важно услышать предположение Екатерины Дмитриевой, доктора филологии, члена-корреспондента РАН, главного научного сотрудника Института мировой литературы и Института русской литературы (Пушкинский Дом) о том, почему свои «Подражания Корану» ссыльный Пушкин посвятил своей соседке, Прасковье Осиповой.

«Восточные сюжеты нередко служили ширмой, за которой скрывалось отнюдь не восточное, а современное и очень личностное содержание, — отметила Екатерина Дмитриева. — В контексте житейской ситуации Пушкина в «Подражании Корану» обращает на себя внимание тема преследования и спасения из 7 суры. Примечательно, что в оригинале, в самой суре, упоминания о пещере, в которой пророк чудесным образом спасался от вражеского преследования, на самом деле нет. То есть Пушкин добавляет это в своё подражание, сознательно допускает эту вольность, интонирует именно этот сюжет как какой-то очень важный, личностный для него момент. Бегство от преследующего его врага — родного отца Сергея Львовича? а, может быть, царя? И чудесным образом герой оказывается спасён той, кому, в общем, и посвящён данный цикл. То есть, это читается в достаточной степени автобиографически…».

Отдельные доклады и сообщения были построены по типу обзора/систематизации широко известных и вовсе неизвестных, вновь обнаруженных сведений об исторических персонах из окружения поэта. Например, речь шла о любимце лицеистов, преподавателе латыни, философе Александре Галиче (докладчик — Олег Никитин, доктор филологии, профессор Государственного университета просвещения, Москва). Или о Василии Семёнове, соученике Пушкина по лицею, человеке увлекающемся, который волей судьбы стал цензором, «склонным потворствовать литераторам» (докладчик — Александр Богданов, старший научный сотрудник Музея-усадьбы П. П. Семёнова-Тян-Шанского в Липецкой области).

В музее напомнили, что статьи и заметки, подготовленные по итогам этих и других выступлений на Михайловских Пушкинских чтениях, планируются к публикации в одном из ближайших выпусков музейного научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана». Эта серия выходит в свет силами заповедника с 1996 года и на сегодня насчитывает уже 108 книг.

Завтра, 22 августа, чтения «...И голос лиры вдохновенной... / И славы блеск, и мрак изгнанья, / И светлых мыслей красота...» в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» продолжат свою работу.