Юрий Соколов о чтениях в «Михайловском»: Действие именно литургическое

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 21 августа, начали работу Михайловские Пушкинские чтения «...И голос лиры вдохновенной... / И славы блеск, и мрак изгнанья, / И светлых мыслей красота...».

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, с приветствием к участникам и многочисленным слушателям чтений обратилась заместитель директора Пушкинского заповедника Елена Михайлова. Она напомнила, что нынешний год чрезвычайно значим для музея: «Двести лет назад, в 1825 году, Александр Сергеевич Пушкин в течение всего года живёт и работает в Михайловском, и ровно двести лет назад здесь, в Михайловском, написаны центральные его произведения — трагедия «Борис Годунов», поэма «Граф Нулин», так называемые деревенские главы романа «Евгений Онегин», «19 октября», «Я помню чудное мгновенье…» и многое, многое другое».

Открывая рабочую часть конференции, её ведущий, известный историограф и философ Юрий Соколов подчеркнул: «Мы вновь собираемся на встречу в Пушкинском заповеднике с тем, чтобы вспомнить, осмыслить заново творчество Александра Сергеевича. И, если верно определение литургии как общественного действия, имеющего в своём замысле нечто основополагающее, значительное для всех ипостасей бытия человека, то, собираясь здесь, мы занимаемся действием именно литургическим, имеющим задачу сохранения и углубления памяти, осознание наследия национальной культуры». Основой культуры русского мира Юрий Соколов назвал народное предание и творчество Александра Сергеевича Пушкина и продолжил: «…но по сути дела, творчество Пушкина — само уже живое предание».

«Проходит время, и с его новыми сюжетами, проблемами, опасностями, с новыми историческими вызовами мы все отчётливее понимаем, как важно нам хранить память о Пушкине и постигать его мысль — творческую и глубинную, образную и искреннюю, пронизывающую время и связывающую поколения. Мы, собравшиеся здесь, в общем, очень разные люди. Мы можем разниться в определении доминант творческого наследия Пушкина, в толкованиях пушкинской семантики. Но, став свидетелями гонений на русскую культуру, мы, несомненно, едины в необходимости её охранения, едины в необходимости глубже, полнее, пристальнее вглядеться в онтологические основы пушкинской мысли. И все мы ясно понимаем, что с утратой интереса к мысли, к творчеству Пушкина, с забвением, с равнодушием к этому творчеству произойдёт распад времён, роковой распад. Мы утратим свою идентичность, ибо Пушкин — это основа нашей культуры. Творчество Пушкина есть тот универсум, который связывает в единую ткань, в единое смысловое пространство все века нашей истории».

Не случайно программу чтений начали докладами о различных — музейном и театральном прочтениях «Бориса Годунова», подчеркнул Юрий Соколов: «…размышления о Борис Годунове как историческом и литературном персонаже — это, по сути, размышления о взаимоотношениях власти и народа в нашей истории. И это одна из основных тем Пушкина».

Напомним, что в программу Михайловских Пушкинских чтений этого года вошли 23 доклада и сообщения от работников музеев и научных институтов, преподавателей высшей школы, других специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Костромы, Великого Новгорода, Московской, Ленинградской, Псковской, Тверской и Липецкой областей.

Работа конференции рассчитана на два дня.