Юрий Соколов о чтениях в «Михайловском»: Действие именно литургическое

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 21 августа, начали работу Михайловские Пушкинские чтения «...И голос лиры вдохновенной... / И славы блеск, и мрак изгнанья, / И светлых мыслей красота...».
Фото: музей-заповедник «Михайловское»
Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, с приветствием к участникам и многочисленным слушателям чтений обратилась заместитель директора Пушкинского заповедника Елена Михайлова. Она напомнила, что нынешний год чрезвычайно значим для музея: «Двести лет назад, в 1825 году, Александр Сергеевич Пушкин в течение всего года живёт и работает в Михайловском, и ровно двести лет назад здесь, в Михайловском, написаны центральные его произведения — трагедия «Борис Годунов», поэма «Граф Нулин», так называемые деревенские главы романа «Евгений Онегин», «19 октября», «Я помню чудное мгновенье…» и многое, многое другое».
Открывая рабочую часть конференции, её ведущий, известный историограф и философ Юрий Соколов подчеркнул: «Мы вновь собираемся на встречу в Пушкинском заповеднике с тем, чтобы вспомнить, осмыслить заново творчество Александра Сергеевича. И, если верно определение литургии как общественного действия, имеющего в своём замысле нечто основополагающее, значительное для всех ипостасей бытия человека, то, собираясь здесь, мы занимаемся действием именно литургическим, имеющим задачу сохранения и углубления памяти, осознание наследия национальной культуры». Основой культуры русского мира Юрий Соколов назвал народное предание и творчество Александра Сергеевича Пушкина и продолжил: «…но по сути дела, творчество Пушкина — само уже живое предание».
Не случайно программу чтений начали докладами о различных — музейном и театральном прочтениях «Бориса Годунова», подчеркнул Юрий Соколов: «…размышления о Борис Годунове как историческом и литературном персонаже — это, по сути, размышления о взаимоотношениях власти и народа в нашей истории. И это одна из основных тем Пушкина».
Напомним, что в программу Михайловских Пушкинских чтений этого года вошли 23 доклада и сообщения от работников музеев и научных институтов, преподавателей высшей школы, других специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Костромы, Великого Новгорода, Московской, Ленинградской, Псковской, Тверской и Липецкой областей.
Работа конференции рассчитана на два дня.