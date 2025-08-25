Культура

Библиотека имени Курбатова приглашает псковских любителей литературы на экскурсии

Для широкой аудитории разработано две экскурсионные программы, посвященные писателю, критику, лауреату Госпремии РФ Валентину Курбатову, сообщили Псковской Ленте Новостей в псковской библиотеке имени Курбатова.

Первая – «Друзья, книги и дороги Валентина Курбатова» подготовлена для школьников и студентов. В ходе мероприятия учащиеся узнают о литературной географии критика, о его первых шагах как писателя, о друзьях и увлечениях, а также о том, какие книги и статьи Валентина Курбатова пригодятся при освоении учебной программы. В финале участникам предложат ребусы и загадки, посвященные жизни и творчеству Русского Златоуста.

Экскурсия (продолжительность 40 минут) проводится для организованных групп по предварительным заявкам. Предлагаемые даты проведения – 9 сентября в 11.00 и 11 сентября в 15.00 или по договоренности.

Вторая экскурсия «Валентин Курбатов: от Уральских гор в град святой Ольги» предлагается для педагогов, литераторов и литературоведов, историков и знатоков. Она предполагает углубленное изучение литературного пути и творческих связей писателя, подробное знакомство с экспозицией посвященного ему мемориального библиотечного пространства. Гости библиотеки узнают о проектах библиотеки, миссия которых – увековечивание памяти Курбатова, популяризация его наследия. В заключение участникам экскурсии будет предложено познакомиться с цитатами из произведений критика и записать их гусиными перьями, которыми писал сам Курбатов в Пушкинских Горах четверть века назад.

Продолжительность 60 минут. Экскурсия проводится для организованных групп по предварительным заявкам. Предлагаемые даты проведения – 8 сентября в 11.00 и 10 сентября в 15.00 или по договоренности.

Заявки принимаются по телефону: 8(8112) 72-22-21. Количество посетителей в группе обсуждается.