 
Культура

Мирожский монастырь воссоздали в Майнкрафте

0

Участники международного проекта BTE (Build The Earth) CIS, который объединяет специалистов и энтузиастов цифровой реконструкции культурного наследия России и стран СНГ, воссоздали Спасо-Преображенский собор, Мирожский монастырь и ближайшие территории в известной видеоигре. Об этом сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника. 

«Наша работа направлена на создание цифровых моделей исторических объектов и вовлечение молодежи в процесс осознанного взаимодействия с культурным наследием. Для современных поколений виртуальная среда часто становится первой точкой соприкосновения с архитектурой и историей, а Minecraft является инструментом, позволяющим исследовать сложные архитектурные ансамбли в интерактивной форме. Спасо-Преображенский собор является выдающимся памятником древнерусской архитектуры и духовной культуры, известным фресками домонгольского периода» – прокомментировал участник проекта и студент 3 курса исторического факультета РГГУ Николай Стоцкий. 

 

Инициаторами и строителями собора и монастыря выступили Николай Стоцкий и Алексей Буровцев. В строительстве также участвовали Семен Макаров, Владислав Липатов, Артем Горюнов, Борис Грачев и строитель под псевдонимом Marcius. Вся работа заняла примерно месяц.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026