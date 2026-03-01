Мирожский монастырь воссоздали в Майнкрафте

Участники международного проекта BTE (Build The Earth) CIS, который объединяет специалистов и энтузиастов цифровой реконструкции культурного наследия России и стран СНГ, воссоздали Спасо-Преображенский собор, Мирожский монастырь и ближайшие территории в известной видеоигре. Об этом сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«Наша работа направлена на создание цифровых моделей исторических объектов и вовлечение молодежи в процесс осознанного взаимодействия с культурным наследием. Для современных поколений виртуальная среда часто становится первой точкой соприкосновения с архитектурой и историей, а Minecraft является инструментом, позволяющим исследовать сложные архитектурные ансамбли в интерактивной форме. Спасо-Преображенский собор является выдающимся памятником древнерусской архитектуры и духовной культуры, известным фресками домонгольского периода» – прокомментировал участник проекта и студент 3 курса исторического факультета РГГУ Николай Стоцкий.

Инициаторами и строителями собора и монастыря выступили Николай Стоцкий и Алексей Буровцев. В строительстве также участвовали Семен Макаров, Владислав Липатов, Артем Горюнов, Борис Грачев и строитель под псевдонимом Marcius. Вся работа заняла примерно месяц.