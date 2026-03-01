 
Культура

В библиотеках Пскова пройдут мероприятия в память о подвиге 6-й роты

0

Ряд мероприятий пройдёт в псковских библиотеках в память о подвиге 6-й роты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в централизованной библиотечной системе Пскова. 

Завтра, 2 марта, в библиотеке «Родник» имени Золотцева на улице Труда будет проведён урок мужества «Разве погибнуть ты нам завещала, Родина?». Также 2 марта в библиотеке «ЛиК» на Октябрьском проспекте пройдёт урок мужества «Легендарная рота». В детской экологической библиотеке «Радуга» на улице Новосёлов библиотекари поведут урок мужества «Подвиг ваш бессмертен» вместе с военнослужащими 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

3 марта в Библиотеке – общественном центре микрорайона Псковкирпич на улице Карбышева пройдёт час памяти «Небесная рота».

Напомним, что сегодня, 1 марта, в Псковской области отмечают региональную памятную дату: День памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й воздушно-десантной дивизии. 

