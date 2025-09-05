Культура

Нового «Холопа» начали снимать без задержанной с наркотиками Аглаи Тарасовой

Имя актрисы, которую поймали с гашишным маслом в московском аэропорту, пропало из списка артистов третьей части комедии Клима Шипенко. Во втором фильме у Аглаи Тарасовой была главная роль вместе с Милошем Биковичем.

Аглая Тарасова на съемках Холопа-2 в Псковской области. Фото: ТКД

Продюсеры также отмечают, что большинство режиссеров не захотят сотрудничать со звездой, и ее гонорары резко упадут. На этом фоне у актрисы могут «возникнуть серьезные финансовые проблемы», поскольку недавно она взяла квартиру в ипотеку — жилье находится в центре Москвы и стоит 125 млн рублей.

Смотрите также Актриса Аглая Тарасова задержана в аэропорту с наркотиками — Mash

Напомним, суд не стал арестовывать Тарасову — вместе этого ей избрали запрет определенных действий по обвинению в контрабанде наркотиков, пишет Газета.ру.