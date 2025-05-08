Актриса Аглая Тарасова задержана в аэропорту с наркотиками — Mash

У актрисы Аглаи Тарасовой нашли наркотики в аэропорту Домодедово — артистку задержали с вейпом с гашиш-маслом внутри, пишет Telegram-канал Mash.
Аглая Тарасова на съемках Холопа-2 в Псковской области. Фото: ТКД
Уточняется, что 31-летняя звезда трилогии «Лед» и сериала «Беспринципные» прилетела из Израиля пару дней назад. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств. Скоро ей изберут меру пресечения.
Тарасова — дочь актрисы Ксении Раппопорт. Сыграла главную роль в фильме «Холоп 2», который снимали в Псковской области.