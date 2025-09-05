Культура

Настольную игру жительницы Пушкинских Гор запустят в массовое производство

Автор игры про Пушкинские Горы «Выходные с Пушкиным» Анастасия Михайлова стала победителем всероссийского конкурса «Родная игрушка», сообщили Псковской Ленте Новостей представители участницы.

По итогам конкурса выбрали победителей в каждой из номинаций, в их числе Анастасия Михайлова из Псковской области. Теперь ее проект запустят в массовое производство и реализуют через торговые сети.

Напомним, игра «Выходные с Пушкиным» представляла Псковскую область в конкурсной номинации «Настольная игра». Разработка будет полезна для всех, кто хочет узнать больше о жизни великого поэта Александра Пушкина и о Пушкинских Горах — крае, который вдохновлял автора. В процессе игры участники используют карточки с вопросами и заданиями, а также путеводитель, который содержит краткую информацию о каждом объекте Пушкинских Гор. Автор проекта выросла и живет в Пушкинских Горах — в игре она постаралась передать атмосферу, наполненную поэзией и историей.

Всего на конкурс, организованный Российским обществом «Знание» совместно с Движением Первых, было подано более 28 тысяч заявок из всех 89 регионов России. Из них более двух тысяч было получено от компаний и предпринимателей, которые уже имеют опыт в производстве разнообразных игрушек, а свыше 26 тысяч — от физических лиц. Свои инициативы также предложили и юные россияне.