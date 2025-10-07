Культура

Погружение в мир корейского бизнес-искусства: в Пскове прошла лекция о концепции «нунчи»

Лекция-погружение «Нунчи, или Бизнес по-корейски» состоялась в Пскове 9 октября в рамках Недели корейской культуры K-fest, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Занятие открыло участникам секреты успешного ведения дел в азиатском стиле.

Фотографии: Константин Красильников / ПЛН

Концепция «нунчи» — это особое корейское понимание эмоционального интеллекта, позволяющее тонко чувствовать ситуацию и мгновенно адаптироваться к меняющимся условиям.

Практическое значение лекции заключалось в освоении базовых принципов нунчи, которые можно эффективно использовать при построении деловых отношений как с корейскими партнёрами, так и с представителями других культур.



Специальным гостем мероприятия стала Ирина Хван — генеральный директор SMM-агентства nashdog и заместитель руководителя Псковского корейского центра «КОРЁ».

Напомним, Неделя корейской культуры K-fest проходит в Пскове с 6 по 12 октября. Она насыщена разными событиями: лекциями, мастер-классами, включит кинопоказ и празднование корейского осеннего праздника урожая и встреч с близкими людьми Чхусока, к которому и приурочено проведение недели. Программа фестиваля построена таким образом, чтобы участники смогли получить объемное представление о развитии корейского языка, основных традициях и бытовых привычках корейцев, о современных реалиях построения бизнеса и отдыха корейцев, проживающих в России и на исторической родине.