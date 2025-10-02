Культура

Консул открыл корейскую неделю K-fest в Пскове. ФОТО

Официальный старт Неделе корейской культуры K-fest дали в Пскове сегодня, 7 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Константин Красильников / ПЛН

Перед гостями в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова выступили генеральный консул Республики Корея в Санкт-Петербурге госпожа Пак Джи Ын и вице-консул господин Чо Сын Хи.

«Дорогие друзья, я хотела посетить Псков, как только вступила в должность генерального консула в Санкт-Петербурге. Рада встретиться с вами здесь в этот прекрасный осенний день. Здесь можно познакомиться с корейской культурой и приобщиться к нам. Корея - близкий друг России, и на протяжении 135 лет наши народы взаимодействуют, оказывая друг на друга благотворное влияние. Создание национальной корейской автономии в Пскове - наглядный тому пример. Составление дипломатических отношений между Россией и Кореей 35 лет назад заметно укрепили и расширили наше сотрудничество. Прежде всего именно культура сыграла важную роль в развитии смежных отношений. В Корее всегда ценилась русская литература и классическая музыка, в России же музыка. Теперь и в России, помимо корейской музыки и сериалов, растет интерес к традиционной корейской музыке и письменности. Это свидетельствует о подлинном и глубоком культурном обмене между нашими странами», - сказала госпожа Пак Джи Ын.

Она поблагодарила библиотеку и подарили ей книги по корейской литературе.

Далее встреча продолжилась интерактивной лекцией-погружением в корейскую культуру, язык и каллиграфию.

Напомним, Неделя корейской культуры K-fest проходит в Пскове с 6 по 12 октября. Неделя насыщена разными событиями: лекциями, мастер-классами, включит кинопоказ и празднование корейского осеннего праздника урожая и встреч с близкими людьми Чхусока, к которому и приурочено проведение недели. Программа фестиваля построена таким образом, чтобы участники смогли получить объемное представление о развитии корейского языка, основных традициях и бытовых привычках корейцев, о современных реалиях построения бизнеса и отдыха корейцев, проживающих в России и на исторической родине.