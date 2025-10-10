Культура

Юные художники и музыканты из Псковской области посетили Суздаль в рамках нацпроекта «Семья»

Молодежная делегация Псковской области приняла участие в культурно-просветительской программе «Древний Суздаль», организованной Министерством культуры РФ. Поездка состоялась 8-9 октября в рамках национального проекта «Семья». В состав делегации вошли лучшие учащиеся детских школ искусств Пскова, Великих Лук, Невеля, Себежа, Пыталово и Бежаниц. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова

Как рассказала руководитель делегации Екатерина Иванова, путь до Суздаля был не близким. Проезжая маленькие города, такие как Покров, Петушки, Лакинск, ребята знакомились с историей их основания, историей формирования Владимирской области.

Суздаль поразил юных псковичей своим уникальным обликом. Множество храмов, купеческие дома с резными окнами, отсутствие многоэтажек и пешая доступность всех достопримечательностей создали неповторимый колорит древнего города.

Особое впечатление на молодых художников произвел Суздальский кремль с собором Успения Богородицы. Ребята непрерывно делали зарисовки и эскизы, стараясь запечатлеть древнюю архитектуру. Не менее сильные эмоции вызвал Спасо-Ефимиев монастырь, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Масштабы территории, «аптекарский огород Петра I», Спасо-Преображенский собор и колокольня надолго останутся в памяти участников поездки.

В музее деревянного зодчества под открытым небом юные псковичи познакомились с особенностями строительства традиционных деревянных церквей, домов и принципом работы ветряных мельниц.