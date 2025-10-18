Культура

Псковские археологи раскрыли загадку бронзовой трубки

Псковский археологический центр завершил игру в своей группе в соцсети «ВКонтакте», предлагающую разгадать назначение бронзовой трубки, найденной во время раскопок во дворе храма Варлаама Хутынского.

Фото: АНО «Псковский археологический центр» / «ВКонтакте»

Неделю назад центр опубликовал фотографию находки и предложил пользователям высказать свои версии, что это за предмет. Участники обсуждения активно делились своими мыслями в комментариях.

Псковский археологический центр вернулся к подписчикам с ответом: археологи представили несколько гипотез о предназначении предмета длиной 7,2 см и расширяющегося книзу. Каждая версия основана на реальных находках и исследованиях, проведенных за более чем столетнюю историю археологии региона:

Украшение косы: исследования Спицына в 1903 году показали, что подобные предметы часто встречаются при женских погребениях, где они могли использоваться для украшения косы; Игольник: находка М. Ауна на поселении Педьясааре была интерпретирована как фрагмент игольника. Аналогичные предметы также обнаружены в других археологических контекстах; Рукоять ножа: в 1987 году аналогичная трубка была найдена в могильнике Куркийоки и атрибутирована как рукоять ножа, что подчеркивает разнообразие возможных функций; Футляр для хранения трута: долгое время археологи определяли данный предмет как футляр для трута, что также подтверждается находками в различных могильниках; Футляр для кисти пояса: в 2000-х годах была собрана значительная коллекция предметов, которые исследователи начали интерпретировать как футляры для кистей поясов, что объясняет наличие швейных игл внутри.

Несмотря на множество версий, ни один из вариантов не стал общепризнанным в научном сообществе. В Госкаталоге данный предмет обозначен различными терминами, что лишь подчеркивает сложность его интерпретации.