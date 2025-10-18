Псковские археологи раскрыли загадку бронзовой трубки

Псковский археологический центр завершил игру в своей группе в соцсети «ВКонтакте», предлагающую разгадать назначение бронзовой трубки, найденной во время раскопок во дворе храма Варлаама Хутынского.
Фото: АНО «Псковский археологический центр» / «ВКонтакте»
Неделю назад центр опубликовал фотографию находки и предложил пользователям высказать свои версии, что это за предмет. Участники обсуждения активно делились своими мыслями в комментариях.
Псковский археологический центр вернулся к подписчикам с ответом: археологи представили несколько гипотез о предназначении предмета длиной 7,2 см и расширяющегося книзу. Каждая версия основана на реальных находках и исследованиях, проведенных за более чем столетнюю историю археологии региона:
Несмотря на множество версий, ни один из вариантов не стал общепризнанным в научном сообществе. В Госкаталоге данный предмет обозначен различными терминами, что лишь подчеркивает сложность его интерпретации.