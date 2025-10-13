Культура

Археологический центр предлагает псковичам отгадать предназначение бронзовой находки

Псковский археологический центр обратился к своим подписчикам в соцсетях с загадкой. В группе «ВКонтакте» центр опубликовал пост, в котором представил предмет, найденный во время раскопок во дворе храма Варлаама Хутынского на Запсковье.

Фото: АНО «Псковский археологический центр» / «ВКонтакте»

На фотографиях бронзовая трубка длиной 7,2 см, которая расширяется книзу. Археологи отметили, что подобные трубки встречаются в культурном слое Пскова и в могильниках Северо-Запада. Часто внутри таких трубок находят швейные иглы.

Центр предложил угадать, что же это за предмет, и предоставил несколько вариантов ответов: игольник, украшение косы (накостник), футляр для кисти пояса, рукоять ножа или футляр для хранения трута. Также можно предложить свои варианты.

Археологический центр пообещал вскоре опубликовать развернутый ответ на загадку.