Музей истории Печор приглашает посетить выставку фотопортретов народа сето

Выставка фотопортретов малочисленного народа сето «Путешествие в Сетомаа» работает в Музее истории города Печоры, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
Посетители смогут увидеть уникальные фотографии советского архитектора, реставратора и фотохудожника Бориса Скобельцына, выполненные ещё в 1950-х годах. На чёрно-белых снимках изображены представители народа сето в традиционных костюмах с изящными серебряными украшениями.
Музей находится по адресу: город Печоры, улица Международная, 6.