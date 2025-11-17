Культура

Первый снег в «Михайловском». ФОТО

В Пушкиногорском районе выпал снег. Фотографии заснеженной усадьбы поэта разместил в своём официальном сообществе в социальной сети «ВКонтакте» Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское».

Фото: Наталья Алексеева, музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»

Красоту зимнего «Михайловского» особо отмечают все гости музея. Недаром петербургский поэт, он же — актёр, режиссёр, создатель и руководитель театра «Пушкинская школа», лауреат Госпремии РФ Владимир Рецептер написал в своё время о здешних местах: «Кто не был здесь зимой, тот не был здесь ни разу».

Сегодняшний фоторепортаж о первом снеге этого ноября можно считать приглашением в мемориальные усадьбы Пушкинского Заповедника, заверили в «Михайловском».