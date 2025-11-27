Ряд наград получили псковские вокалисты на международном конкурсе

Масштабный вокально-хоровой Международный конкурс «Хрустальная часовня на Невских берегах», организованный творческим объединением Nota bene прошёл в Санкт-Петербурге с 28 ноября по 2 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении культуры города Пскова.
Фото здесь и далее: управление культуры города Пскова
«Этот проект ежегодно объединяет самых талантливых исполнителей и способствует продвижению русской культуры и классического искусства в России и за её пределами», - отметили в управлении.
Конкурсные выступления проходили в Культурном центре Елены Образцовой.
Участники из Пскова – учащиеся Детской музыкальной школы №1 имени Н. А. Римского-Корсакова (класс Ампар Натальи Валентиновны) – показали высокие результаты и стали обладателями множества наград.
Лауреаты гала-концерта:
Отдельная награда – диплом «Лучший концертмейстер», которым отмечена Екатерина Федорова.
Дополнительные результаты конкурса:
«Атмосфера культурного центра, высокий уровень организации и торжественная церемония награждения стали ярким событием для юных вокалистов и оставили незабываемые впечатления», - добавили в управлении.