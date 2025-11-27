Культура

Хронологию исследования древностей Изборска раскрыл музей-заповедник

Древний Изборск продолжает раскрывать свои тайны: спустя столетия исследователи по‑прежнему находят в Изборско‑Мальской долине ценные свидетельства прошлого. Какие этапы прошло научное освоение Изборска и что сегодня хранят его земли Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс‑службе музея‑заповедника «Изборск».

Фото: музей-заповедник «Изборск» / «Вид пригорода Изборска», Франсуа Паннекерман, вторая половина XIX века

«В живописный ландшафт уникального памятника природы Псковской области – Изборско-Мальской долины – удивительным образом вписываются многочисленные архитектурные и археологические памятники различных эпох, которые вызывают живой интерес у историков, археологов, любителей русской старины. Изборск, издавна овеянный легендами и летописным рассказом о призвании на Русь в 862 году трех братьев-варягов – Рюрика, Синеуса и Трувора, привлекал внимание исследователей уже с начала XIX столетия, когда и началось археологическое изучение Изборской округи», - рассказали в музее.

Одним из первых исследователей Изборска был архиепископ Евгений Болховитинов. В 1818 году Митрополит Болховитинов изучал на Словенском поле нарушенные распашкой погребения.

Пионером изучения русских древностей был Зориан Яковлевич Доленга-Ходаковский (Адам Чарноцкий). Его работы интересны тем, что в них едва ли не впервые в русской литературе археологические памятники рассматривались как полноправные исторические источники. В 1818–1820 годах Ходаковский писал одновременно как исторические, так и археологические труды, призывая изучать русские городища и курганы «для объяснения древней славянской истории».

Изучением могильников Изборска в 1840 году занимался Фридрих Карл Герман Крузе, который был профессором истории в Дерптском университете в 1828–1853 годах. Как историк профессор Крузе известен тем, что в 1817 году издал Атлас по Европейской истории (в переводе на русский язык переиздан в 1843 году в Санет-Петербурге) и ввел в научный оборот термин «монголо-татарское иго».

Специалисты указывают, что Крузе раскопал курган на восточном берегу Городищенского озера. Уже в наши дни, в 1998-1999 годы, курган и прилегающие к нему погребения были изучены археологом Николаем Владимировичем Лопатиным при участии доктора исторических наук, академика РАН, профессора Валентина Васильевича Седова. В дальнейшем, на территории памятника работала экспедиция под руководством археолога Бориса Николаевича Харлашова. Были открыты грунтовые погребения X-XI веков, в том числе несколько кремаций культуры псковских длинных курганов, а также богатое погребение латгальской женщины XI века. Находки из могильника «Усть-Смолка» переданы в собрание Государственного музея-заповедника «Изборск» археологом Николаем Владимировичем Лопатиным.

Важным этапом изучения древностей Изборска до революции стали археологические раскопки под руководством председателя Русского археологического общества графа Алексея Сергеевича Уварова. Они были организованы в 1878 году на Труворовом городище с целью поисков могилы Трувора. Обнаружить могилу легендарного князя тогда не удалось. В июне 1912 года у «Труворова креста» проводил археологические изыскания профессор Санкт-Петербургского университета Илья Алексеевич Шляпкин.

Изборским древностям посвящены публикации псковских краеведов того времени. Например, исследователь древних укреплений Псковской земли И.Ф. Годовиков в 1880 году составил план Изборского городища и его описание.