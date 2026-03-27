 
Культура

Картины Владимира Малевского последние выходные экспонируются в псковском музее

0

Выставка «Сквозь тернии к звездам» завершает работу в Псковском музее-заповеднике, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото: Псковский музей-заповедник

Более 100 красочных работ яркого представителя ленинградской живописной школы Владимира Малевского из собрания Псковского музея и коллекции семьи художника украшали стены Картинной галереи с ноября прошлого года. 

 

В предстоящие выходные, 28 и 29 марта, выставка работает последние дни. Полотна вернутся в Санкт-Петербург, к племяннице и хранителю наследия мастера Елене Каторгиной. Однако две картины все же останутся в Пскове: Елена Георгиевна передала в дар Псковскому музею полотна «Зима в Зеленогорске» и «Амариллис на столе».

«Успейте посетить выставку и вдохновиться красочными работами художника!» - отметили в музее.

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026