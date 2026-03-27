Картины Владимира Малевского последние выходные экспонируются в псковском музее

Выставка «Сквозь тернии к звездам» завершает работу в Псковском музее-заповеднике, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Более 100 красочных работ яркого представителя ленинградской живописной школы Владимира Малевского из собрания Псковского музея и коллекции семьи художника украшали стены Картинной галереи с ноября прошлого года.

В предстоящие выходные, 28 и 29 марта, выставка работает последние дни. Полотна вернутся в Санкт-Петербург, к племяннице и хранителю наследия мастера Елене Каторгиной. Однако две картины все же останутся в Пскове: Елена Георгиевна передала в дар Псковскому музею полотна «Зима в Зеленогорске» и «Амариллис на столе».

«Успейте посетить выставку и вдохновиться красочными работами художника!» - отметили в музее.