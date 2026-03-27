Эльвира Королева: Об освобождении трех городов Псковской области знала вся страна

Открытие нового выставочного комплекса «Присвоить почетное наименование "Псковские"» продолжает рассказ о тех, кто участвовал в одной из тяжелейших наступательных операций военных лет, рассказала на открытии экспозиции заместитель генерального директора Псковского музея-заповедника по научной работе Эльвира Королева, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Особое значение, по словам представителя музея, имело освобождение городов региона. Разницей всего в несколько дней после освобождения Великих Лук, Острова и Пскова в Москве гремели салюты.
Эльвира Королева также отметила, что фонды музея огромны и продолжают пополняться, что дает импульс для создания новых выставок. Буквально на днях в музей поступил альбом, связанный с жизненным подвигом Героя Советского Союза, в годы Великой Отечественной войны командира 76-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора Александра Кирсанова.
Напомним, новый выставочный комплекс открылся сегодня в Псковском музее-заповеднике и проработает до февраля 2027 года.
Экспозиция является результатом совместной работы Псковского музея-заповедника, Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, а также Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи.