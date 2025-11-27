Культура

Акварельная живопись Хуана Хуачжао представлена в псковском музее

В Пскове продолжается знакомство с китайскими мастерами, чьи работы можно увидеть на выставке «Пересечение миров: где встречаются души Востока и Запада» во Дворе Постникова, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике.

Фото: Псковский музей-заповедник

Сегодня расскажем про талантливого художника Хуана Хуачжао.

Хуан Хуачжао – выпускник аспирантуры по акварельной живописи Гуансийской академии искусств, стажировался в таких престижных учреждениях, как Центральная академия изобразительных искусств и Пекинская академия живописи. Кроме того, художник проводил персональные выставки в Китайском художественном музее, Пекинском университете, а также в Париже. Его работы были представлены в более чем 20 странах, более 30 раз выставлялись на национальных выставках, а сам художник трижды становился обладателем высших наград в области акварельной живописи.

Выставка продлится до 28 февраля 2026 года в музейном комплексе «Двор Постникова» (улица Олега Кошевого, 2).