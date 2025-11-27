Культура

Псковский драматический театр получил максимальный рейтинг 5.0 на «Яндексе»

Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина достиг знакового результата — на сервисе «Яндекс.Карты» и в других сервисах компании театр получил наивысшую пользовательскую оценку 5.0, сообщил театр в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Псковский театр драмы имени А.С. Пушкина / «ВКонтакте»

Руководство и коллектив театра обратились к зрителям со словами благодарности: «Дорогие зрители! Благодарим вас за доверие и теплые слова в наш адрес, за участие в жизни театра и честное мнение, а еще за то, что делитесь своими впечатлениями онлайн, тем самым помогая зрителям узнать о нас и наших спектаклях. Мы всегда с интересом читаем ваши отзывы!Такая высокая оценка много для нас значит».

Напомним, сейчас в театре проводится первый Всероссийский театральный фестиваль для самых маленьких «Кроха-фест». Псковская Лента Новостей является информационным партнером фестиваля.