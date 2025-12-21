Культура

Экземпляр пьесы «Чайка» представлен в музее-заповеднике «Изборск»

Режиссерский экземпляр пьесы «Чайка» Антона Чехова, принадлежавший Константину Станиславскому, ежедневно представляют на выставке в музее -заповеднике «Изборск» по адресу: ул. Печорская, дом 37 с 10:00 до 17:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

Пьесу «Чайка» впервые неудачно поставили в Александринском театре в 1896 году. Впоследствии директор Художественно-общедоступного театра Владимир Немирович-Данченко обратил внимание на значимость этой пьесы и поддержал её постановку.

Премьера «Чайки» в Московском Художественном театре состоялась в декабре 1898 года под руководством Константина Станиславского. После первого акта зрители долго молчали, но затем проявили бурные аплодисменты. Постановка стала важным событием в истории русского и мирового театра. Эмблемой МХАТ стал силуэт чайки.

На выставке экземпляр «Чайки» представили с личными пометками Константина Станиславского.