Сретенский бал пройдёт в Пскове в одиннадцатый раз

Одиннадцатый Сретенский бал, приуроченный ко Дню православной молодёжи и празднику Сретения Господня, пройдет 21 февраля в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодёжном центре.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

Мероприятие состоится с 15:00 до 20:00 в спортивно-развлекательном парке «Простория» по адресу: Иркутский переулок, 2.

Основная цель бала – воссоздать атмосферу торжественного светского вечера. Участники из Пскова и области исполнят классические бальные танцы под живую музыку и продемонстрируют зрителям грациозность и изящество бальной культуры. Помимо танцевальной программы, для гостей будут организованы интерактивные зоны, выступления творческой молодёжи и фотозона.

Посещение бала возможно как в качестве участника, так и в роли зрителя. Для гостей возрастных ограничений нет, за исключением детей до семи лет. Обязательным условием является соблюдение дресс-кода. Для получения пригласительного билета необходимо следить за дополнительной информацией об условиях их выдачи.

Напомним, событие организовал Псковский городской молодёжный центр при поддержке Росмолодёжи и Росмолодёжь.Гранты. 

