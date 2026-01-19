 
Рекордное количество заявок поступило на псковский Сретенский бал

Регистрация на ежегодное молодёжное событие – Сретенский бал, который состоится 21 февраля в псковском спортивно-развлекательном парке «Простория», завершилась. Количество поданных заявок стало рекордным за всю историю проведения мероприятия, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодёжном центре.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

По данным организаторов, на участие в проекте поступило 258 заявок. Из них 93 танцевальные пары, что составляет 186 человек, изъявили желание выступить в роли полноправных участников танцевальной программы.

Как отмечает руководитель проекта Мария Каменская, «вместимость главного зала, где запланировали проведение бала, с учётом приглашённых гостей ограничена. Для комфортного проведения мероприятия возможно участие не более 85 пар. Поэтому среди заявившихся пар будет проведён отбор по результатам репетиций».

Напомним, событие организовал Псковский городской молодёжный центр при поддержке Росмолодёжи и Росмолодёжь.Гранты.

