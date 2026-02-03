 
Культура

Промокод для скидки на посещение спектакля «В лучах» предлагает псковский театр

Гастроли Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета в Пскове состоятся 10-11 февраля. На большой сцене Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина будут показаны спектакли «В лучах» Анджея Бубеня и «Довлатов» Евгении Богинской. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в театре, по промокоду МАРИЯ зрители могут посетить спектакль «В лучах» 10 февраля со скидкой 30%.

Спектакль «В лучах» расскажет о жизни и судьбе легендарной женщины, великого ученого Марии Склодовской-Кюри. Глубокий и земной образ Кюри вырастает из неизвестных ранее писем женщины самой себе, мужу и дочерям, наполненных сокровенными рассуждениями о науке и вере, любви и страданиях, Боге и несправедливости, счастье материнства и страхе потерь, жертвенности и мужестве оставаться собой, противостоять осуждению и непониманию окружающими.

Роль Марии Складовской-Кюри исполняет петербургская актриса Лаура Пицхелаури, звезда спектаклей Юрия Бутусова «Макбет. Кино.», «Три сестры», «Гамлет» и других. «Ее героини — сильные, страстные, немыслимые. Они так похожи на нас и вместе с тем — совсем не похожи. Это люди, которые всё переживают острее других, — и любовь, и тоску, и счастье», — пишет об артистке Театр имени Ленсовета. Умение Лауры Пицхелаури передать сложнейшие внутренние состояния с редкой искренностью и интеллектуальной точностью в полной мере отразилось в спектакле «В лучах».

В 2024 году спектакль был удостоен Гран-при XIV Международного фестиваля моноспектаклей «Монокль».

На большой сцене Псковского театра драмы спектакль покажут 10 февраля. 

Санкт-Петербургский государственный академический Театр имени Ленсовета — один из самых известных театров Северной столицы.

«У нас за плечами большая история, в 2023 году мы отпраздновали 90-летний юбилей. Наш театр знают и любят зрители самых разных возрастов и вкусов: от тех, кто вырос на режиссуре Игоря Владимирова, на спектаклях, в которых играли Алиса Фрейндлих и Михаил Боярский, — до молодого поколения театральных зрителей, вкусы которых сформировали яркие эксперименты Юрия Бутусова. <…> Но мы уверены, что одной только истории и известного имени недостаточно: государственный театр должен постоянно двигаться вперед и развиваться», — говорят в театре.
