Спектаклем «В лучах» откроются гастроли Театра Ленсовета в Пскове

Гастроли Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета в Пскове состоятся 10 и 12 февраля 2026 года. На большой сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина будут показаны спектакли «В лучах» Анджея Бубеня и «Довлатов» Евгении Богинской. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Фото здесь и далее: Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина

Спектакль «В лучах» расскажет о жизни и судьбе легендарной женщины, великого ученого Марии Склодовской-Кюри. Глубокий и земной образ Кюри вырастает из неизвестных ранее писем женщины самой себе, мужу и дочерям, наполненных сокровенными рассуждениями о науке и вере, любви и страданиях, Боге и несправедливости, счастье материнства и страхе потерь, жертвенности и мужестве оставаться собой, противостоять осуждению и непониманию окружающими.

Роль Марии Складовской-Кюри исполняет талантливая петербургская актриса Лаура Пицхелаури, звезда спектаклей Юрия Бутусова «Макбет. Кино.», «Три сестры», «Гамлет» и других.

«Ее героини — сильные, страстные, немыслимые. Они так похожи на нас и вместе с тем — совсем не похожи. Это люди, которые всё переживают острее других, — и любовь, и тоску, и счастье», — пишет об артистке театр имени Ленсовета. Умение Лауры Пицхелаури передать сложнейшие внутренние состояния с редкой искренностью и интеллектуальной точностью в полной мере отразилось в спектакле «В лучах».

В 2024 году спектакль был удостоен Гран-при XIV Международного фестиваля моноспектаклей «Монокль».

Спектакль покажут на большой сцене Псковского театра драмы 10 февраля.

Санкт-Петербургский государственный академический Театр имени Ленсовета — один из самых известных театров Северной столицы.

«У нас за плечами большая история, в 2023 году мы отпраздновали 90-летний юбилей. Наш театр знают и любят зрители самых разных возрастов и вкусов: от тех, кто вырос на режиссуре Игоря Владимирова, на спектаклях, в которых играли Алиса Фрейндлих и Михаил Боярский, — до молодого поколения театральных зрителей, вкусы которых сформировали яркие эксперименты Юрия Бутусова. Но мы уверены, что одной только истории и известного имени недостаточно: государственный театр должен постоянно двигаться вперед и развиваться», — говорят в театре.