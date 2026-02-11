Вениамин Каверин. Быть лучшим

Любовь и дружба, честь и долг, достоинство, подвиг, стойкость, торжество правды и справедливости — вечные идеалы заложил в свой роман автор «Двух капитанов» Вениамин Каверин. Родился он в Пскове, здесь учился в гимназии и увековечил город своего детства под именем Энска в главном литературном труде. Обозначенные в романе локации легко считываются, и по ним можно погулять и сегодня. Более того, современные псковичи создали новые каверинские места, отдавая дань уважения прославленному земляку. Так что сегодня мы отправляемся по следам капитана Татаринова, Сани Григорьева и, конечно, самого Вениамина Каверина — писатель стал очередным героем проекта «Гении земли Псковской», в котором «Гражданская пресса» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив рассказывает о выдающихся уроженцах Псковщины, внесших значительный вклад в развитие культурного пространства страны.

Любимый город

В самом центре Пскова, у главпочтамта, стоит указатель, отмеряющий расстояние до важных точек на карте. Он гласит, что до Москвы от Пскова 665 верст.

Старая мера длины как раз была в ходу, когда в Пскове 19 апреля (или 6 числа по тогдашнему стилю) 1902 года появился на свет Вениамин Зильбер. Его родители жили в каменном трехэтажном здании, стоявшем на месте нынешнего Дома связи. Мальчику предстояло преодолеть свои 665 верст, чтобы оказаться в столице и стать Кавериным — лауреатом Сталинской премии за роман «Два капитана», который критики называют одним из самых значимых отечественных романов XX века.

Дом Хмелинского, где родился Вениамин Каверин, на современной картине Виктора Лысюка.

А пока этот полный потрясений век только начинался. Зильберы жили в достатке. Отцу, а позднее старшей сестре Вениамина (он — младший из шести детей) принадлежал музыкальный магазин «Граммофон», находившийся на месте теперешнего ЦУМа. Если сегодня от торгового центра пройти вглубь улицы Советской, а потом свернуть на Георгиевскую к набережной, мы окажемся перед зданием средней школы №1, ведущей историю с екатерининских времен. Фасад усыпан досками с именами выдающихся учеников.

Среди них первооткрыватель клещевого энцефалита Лев Зильбер — старший брат писателя, организатор комсомола на Псковщине Леон Поземский, писатель и литературовед Юрий Тынянов, один из отцов атомной бомбы Исаак Кикоин. Все это люди одного поколения, поколения Вениамина Каверина. Естественно, на фасаде есть доска и с его именем.

Каверин-гимназист.

Свои школьные годы бывший гимназист описал в книге «Освещенные окна», называл ее автобиографическим романом. В ней автор заглядывает в окна своей памяти, освещая тему становления писателя. Для становления писателя Каверина важную роль сыграли детские годы, проведенные в Пскове. К родному городу он раз за разом обращается в своем творчестве.

Табель успеваемости ученика II-б класса Вениамина Зильбера на 1914/1915 учебный год. Как видим, даже хорошистом будущий писатель в ту пору не был.

«Вы знаете, я - писатель. Вот уже больше 65 лет я занимаюсь этим трудным и увлекательным делом. И писать книгу, любить русскую литературу, беречь ее, содействовать ее развитию, словом, быть полезным ей и, может быть, в некоторых случаях необходимым, мне помогает любимый город, - писал автор в «Приветствии Пскову». - Псков по-прежнему с юных лет стоит твердо, в центре памяти, незыблемый и неизменно близкий. Здесь нет ничего необыкновенного. Каждый человек любит, помнит и ценит свой город».

Псков — Энск

Одой любви к Пскову стал и роман «Два капитана».

Завязка сюжета «Двух капитанов» происходит в городе Энск, в котором без труда угадывается довоенный Псков. Узнаваемы Соборный сад (территория за Троицким собором в Кремле), Кадетский корпус (в нем сейчас располагается областное правительство), Дом губернатора (к этому зданию мы еще вернемся). А реки Песчинка и Тихая, отождествляются с Псковой и Великой. На этих же местах снимали некоторые сцены фильма «Два капитана» 1955 года.

Герою книги, полярному летчику Александру Григорьеву, подражали многие поколения советских мальчишек, девизом которых стала фраза «Бороться и искать, найти и не сдаваться».

Роман «Два капитана» сотни раз переиздавался, книгу активно печатали и за рубежом. С этим связана любопытная история: так как в советское время перевести гонорар в валюте не представлялось возможным, из США Каверину прислали печатную машинку.

Во время поездки в Лондон.

Одна из самых важных «каверинских» точек на карте Пскова - областная библиотека для детей и юношества имени Каверина, которую называют Каверинкой. Кстати, откуда такой псевдоним? Как Зильбер превратился в Каверина? Благодаря литературе, конечно. «К Talon помчался: он уверен,/ Что там уж ждёт его Каверин./ Вошёл: и пробка в потолок,/ Вина кометы брызнул ток». Это строки из первой главы «Евгения Онегина», в которых Пушкин увековечил реальную фамилию приятеля своей юности, гусара Петра Каверина. Ее молодой литератор Зильбер впервые использовал в 1922 году, когда вышел его рассказ «Хроника города Лейпцига за 18… год». Тогда он жил в Петрограде, где изучал восточные языки.

В Москву перебрался позже, окончательно осел там после войны. А в годы Великой Отечественной работал на Северном флоте, где изучал работу боевых подразделений, ставшую темой очерков для периодики.

В городе Полярное на Северном флоте, 1942 год.

Эти публикации принесли ему в 1945 году орден Красной Звезды. Тогда же вышло первое полное издание «Двух капитанов» с дописанной второй частью о военных годах. Материалы для завершения романа Каверин собирал в той же командировке на флот.

Фигуры обоих капитанов — Ивана Татаринова и Сани Григорьева — стоят сейчас перед бывшим Домом губернатора, где сегодня находится библиотека имени Каверина. Писатель не дожил до дня открытия памятника в 1995 году, но он видел эскиз монумента и оставил отзыв: «Мне кажется, этот проект прекрасно передает содержание и нравственную цель моего романа "Два капитана"».

В 2002 году в библиотеке открылся музей, посвященный роману. Экспонаты рассказывают много интересного о семье Каверина, об истории создания книги и о быте первоисследователей Крайнего Севера. Например, посетители могут увидеть книгу «Два капитана» 1940 года издания, тогда была написана еще только первая часть романа. Издание принадлежало летчику Михаилу Гаврилову, погибшему во время боевого вылета в 1942 году, книга пролежала в новгородских болотах 68 лет, пока самолет и останки пилота не подняли поисковики. «Двух капитанов» они передали в псковский музей. В книге навсегда осталась завернута 38-я страница.

Вениамин Каверин прожил 87 лет и был похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище. Последний раз, литератор приезжал в Псков за три года до кончины, когда в октябре 1986 года праздновался 200-летний юбилей его родной гимназии.

В своих интервью писатель не раз признавался: «Я никогда не забывал о Пскове...». Город тоже помнит его и чтит память прославленного земляка. Каверин сегодня не просто популярный и актуальный — модный. Например, его именем названа кофейня в центре города. На апрель в Псковском театре драмы запланирована премьера спектакля «Два капитана» — роман впервые ставят на местной сцене.

Летом 2019 года на здании по Октябрьскому проспекту, 26 появился мурал с героями «Двух капитанов» и цитатой: «Если быть, так быть лучшим!». Пожалуй, это одна из очень важных вещей, которой учит и роман, и биография его автора.

