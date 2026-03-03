Иркутск — Пушкиногорье: в «Михайловском» пройдёт встреча с руководителем Центра Вампилова

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина приглашает всех желающих на творческую встречу с Галиной Солуяновой — директором государственного Культурного центра Александра Вампилова в Иркутске.

Галина Солуянова и Георгий Василевич открывают выставку Пушкинского заповедника «Валентин Курбатов. Итальянский дневник» в Культурном центре Александра Вампилова. Фото из социальной сети

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, Галина Солуянова — удивительно целеустремлённый и волевой человек. Вот уже более трети века она занимается сохранением и популяризацией наследия русского советского прозаика и драматурга. По инициативе Галины Солуяновой в 1992 году на берегу Байкала, недалеко от места гибели Вампилова, был открыт памятный камень-символ. В 1996 году ей удалось создать Фонд драматурга, силами которого в свет вышло более 35 книг, в том числе большое издание со всеми вариантами пьес и научными комментариями. И, наконец, в 2012 году благодаря многолетнему труду Галины Солуяновой был открыт Культурный центр Александра Вампилова, который она же и возглавила.

«Основой музейной экспозиции Центра стали мемориальные вещи, собранные и сохранённые Фондом Александра Вампилова. Например, стол, за которым он писал “Утиную охоту“, его настольная лампа и пишущая машинка, но, главное — рукописи его поэтических, прозаических и драматических произведений. Кроме этого, Галине Анатольевне удалось собрать очень интересную коллекцию живописи и графики современных иркутских художников — работы Галины Новиковой, Сергея Элояна, Даши Намдакова, Владимира Кузьмина, Анатолия Костовского, других авторов. Эти картины сейчас включены в постоянную экспозицию художественной галереи центра», — рассказали в «Михайловском».

Галина Солуянова — автор многих музейных проектов, в том числе — знаменитых «Свиданий у Вампилова». В этом проекте принимали участие и пушкиногорские музейщики. Так, на одном из этих «свиданий» Пушкинский заповедник экспонировал фондовую выставку «Николай Предеин. Александр Пушкин и Николай Гоголь». Экспонировали в Центре Вампилова и другие выставки из «Михайловского»: «Валентин Курбатов. Итальянский дневник», «Поэтические черты».

По итогам своей работы Галина Солуянова написала несколько книг. Её музейный и экспертный опыт весьма востребованы в профессиональном сообществе: хранитель неоднократно проводила встречи, семинары и мастер-классы для представителей российских учреждений культуры не только в своём регионе, но и в других городах России: в Вологде, Чите, Улан-Удэ, Москве, Санкт-Петербурге, — отметили в Пушкинском заповеднике. Её творческая встреча с сотрудниками «Михайловского», а также с жителями и гостями Святогорья пройдёт в канун Международного женского дня, 7 марта. Вход на встречу — свободный для всех желающих.