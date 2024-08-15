Культура

Пушкинский заповедник открывает выставку памяти Валентина Курбатова в Иркутске

Выставку «Валентин Курбатов. Итальянский дневник» завтра, 24 сентября, открывает в Иркутске Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в экспозицию, развёрнутую в Культурном центре Александра Вампилова, вошли фотографии, выполненные директором Пушкинского заповедника Георгием Василевичем во время их совместных с Валентином Курбатовым поездок в Рим, Флоренцию, Сиену. Визуальный ряд дополняют путевые заметки, сделанные известным российским литератором в те дни. В «Михайловском» напомнили, что эти итальянские дневники Валентина Курбатова — увы, неоконченные — были изданы отдельным разделом в книге «Бегущая строка» (Псков, 2012) под названием «Сёстры тяжесть и нежность».

Сергей Руднев. Портрет Валентина Курбатова. Из фондов музея-заповедника «Михайловское».

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» напомнили, что жители Псковской области уже могли видеть «Итальянский дневник». Эту экспозицию в день памяти Валентина Курбатова, 6 марта, при большом стечении псковичей, знавших и любивших своего выдающегося земляка, открыли в столице региона, в Псковской областной научной библиотеке, которая с недавних пор носит его имя.

Иркутск не случайно стал местом второго показа михайловской выставки, пояснили в Пушкинском заповеднике. С этим городом писателя связывало многое и, в первую очередь, треть века дружбы с писателем Валентином Распутиным. После смерти товарища Валентин Курбатов помогал создавать здесь музей, посвящённый жизни и творчеству Распутина. Кроме того, именно Курбатов стал сооснователем и постоянным ведущим литературных вечеров «Этим летом в Иркутске» (проводились с 2007 года); активно сотрудничал с местными изданиями и учреждениями культуры.

Напомним, что пскович Валентин Курбатов, известный российский литературный критик и писатель, Лауреат Государственной премии РФ был верным другом и соратником Государсвенного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» во многих музейных начинаниях. Через несколько дней, 29 сентября, ему бы исполнилось 85 лет.