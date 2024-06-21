Культура

Выставку из «Михайловского» открыли в первый день «Свиданий у Вампилова» в Иркутске

В рамках XIII традиционных «Свиданий у Вампилова», в Иркутске, открыли выставку «Николай Предеин. Александр Пушкин и Николай Гоголь». Экспозиция посвящена 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина и подготовлена в Государственном музее-заповеднике «Михайловское».

Николай Предеин. Портреты Гоголя (из иллюстраций к «Мёртвым душам») и Пушкина (из иллюстраций к «Пиковой даме»). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», на выставке в Центре А. Вампилова представлено 50 портретов двух русских классиков. Они выполнены в любимой манере художника: лаконичными, «быстрыми» штрихами, пятнами, точками. Портреты при этом удивительно эмоционально насыщены и выразительны, с неожиданными деталями-акцентами.

В музее уточнили, что на сегодняшний день в собрании «Михайловского» более трехсот работ Николая Предеина. Это серии графических листов «Пушкин», «Николай Васильевич Гоголь», «Писатели-сказочники», «Портреты русских писателей», «Писатели», «Бродский», «Гоголиана», а также циклы иллюстраций к «Евгению Онегину», к «Маленьким трагедиям», к «Капитанской дочке», к «Пиковой даме», к «Борису Годунову» и так далее. Эта коллекция является одной из наиболее востребованных и, в том или ином составе, часто экспонируется по России и за пределами страны. Так, к примеру, именно выставкой графики Николая Предеина в этом январе Государственный музей-заповедник «Михайловское» открыл Год Пушкина в Республике Беларусь в Витебской областной библиотеке имени Ленина.