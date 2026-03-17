«Михайловское» отмечает 104-й день рождения

Сегодня, 17 марта, исполняется 104 года со дня образования музея-заповедника «Пушкинский уголок» на Псковской земле — в наши дни известного всему миру Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

Владимир Бачу. Усадьба «Михайловское» (2012). Из фондов музея-заповедника

«В 1922 году постановлением Совнаркома Михайловское, Тригорское и могила А.С. Пушкина были объявлены заповедными, — напомнили в музее. — Это стало официальным продолжением жизни Пушкинского уголка, организованного в 1899 году к 100-летию со дня рождения поэта. Позднее в состав заповедника вошли усадьба предков поэта Ганнибалов — «Петровское», литературно-этнографический комплекс в деревне Бугрово, городища Велье и Голубово».

Праздничную программу к дню рождения заповедника в «Михайловском» проведут завтра, 18 марта. В афишу, в частности, включены открытие фондовой выставки «Елена Кошевая. Жизнь вне времени» и праздничный концерт, который будет дан силами музыкантов из Санкт-Петербурга. На сцену большого театрально-концертного зала в НКЦ музея-заповедника «Михайловское» выйдут солистка оперной труппы Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина Елизавета Михайлова (меццо-сопрано) и артисты Мариинского театра Павел Зубов (баритон), Олег Мицов (тенор), Геннадий Никонов (труба, вокал), Яна Зубова (фортепиано). В программу вечера включены популярные арии из опер и оперетт, романсы и песни русских и зарубежных композиторов.

Вход на все события праздничного дня — бесплатный для всех желающих, подчеркнули в «Михайловском». Подробности о программе к дню рождения Пушкинского заповедника (время и место события, возрастные рекомендации для посетителей) можно найти на официальном сайте музея.