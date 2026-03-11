Красота вне времени: в «Михайловском» готовят выставку работ Елены Кошевой

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» завершают работу над экспозицией «Елена Кошевая. Жизнь вне времени» к 70-летию со дня рождения художницы.

Елена Кошевая. Осень в Велье (2001). Из фондов «Михайловского»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, сейчас к показу готовят порядка двадцати произведений живописи и графики из фондов «Михайловского» и чуть больше — из частных коллекций. В «музейной составляющей» выставки, по большей части, — виды старинного села Велья, территория которого входит в состав Пушкинского заповедника. На рисунках и холстах — храм Воздвиженья Креста Господня, дома купцов Крестовских и Машневых, школьный дворик, многое другое. Представляет «Михайловское» и картины, запечатлевшие мемориальные усадьбы музея-заповедника, городище Воронич.

Кроме того, на выставке можно увидеть декоративные рисунки, выполненные в технике эбру (от персидского ebri — «воздушные облака»), когда нарисованное на воде мастер затем переносит на бумагу или другую твёрдую основу.

Елена Кошевая. Графика в технике эбру. Фото: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

В «Михайловском» напомнили наиболее важные факты из биографии художницы.

«Выпускница художественно-графического факультета МГПИ имени Ленина, участница всесоюзных выставок, в конце 1990-х Елена Андреевна принимает важное решение: она переехала из Москвы в село Велье. Будучи монахиней, писала иконы в старом флигеле купеческого дома, служившем одновременно и мастерской, и жилищем. Спокойная — вне времени — красота псковских пушкинских мест, здешние холмы и небо стали главными героями её картин», — рассказали в музее.

«Мне хочется, чтобы зрители, глядя на мои картины, забывали о скорбях, болезнях, трудностях и радовались красоте, которая есть в нашей жизни, — цитирует служба информации «Михайловского» слова Елены Кошевой. — Велье удивительно красивое село. В нём сохранилось прошлое. Я именно здесь особенно остро ощутила, что жизнь человеческая очень коротка. Люди уходят, а дела рук человеческих, купеческие усадьбы стоят».

В заповеднике также отметили, что сейчас работы Елены Кошевой хранятся в музеях и частных собраниях в России, в Японии, в Германии, в Финляндии, в США. Пушкинский заповедник располагает 21 произведением мастера и часто использует их в различных выставочных и издательских проектах.

Экспозицию «Елена Кошевая. Жизнь вне времени» разворачивают в Научно-культурном центре Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1). Планируется, что жители и гости Святогорья смогут побывать на этой выставке уже 14 марта, а торжественное её открытие намечено на 18 марта — день рождения Пушкинского заповедника.