Памятную медаль выпустили в «Михайловском» в канун дня рождения музея

Пушкинский заповедник выпустил медаль в память 200-летия приезда поэта в родовое псковское Михайловское в так называемую северную ссылку.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, медаль отлита по эскизу, выполненному художником и давним соратником музея Кириллом Нестериком. Для аверса медали использован графический портрет Пушкина, созданный мастером в 2020 году.

В «Михайловском» напомнили, что сегодня отмечается 104-я годовщина со дня, когда постановлением Совнаркома Михайловское, Тригорское и могила А.С. Пушкина были объявлены заповедными. В честь дня рождения «Пушкинского уголка», завтра, 18 марта, на торжественном собрании памятную медаль получат сотрудники музея-заповедника, внёсшие особо значительный вклад в сохранение пушкинского наследия.

Торжественную церемонию, равно и другие праздничные события этого дня в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» могут свободно посетить все желающие.

