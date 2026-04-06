Псковский музей готовит выставку с редкими экспонатами из древлехранилища

Выставку с редкими экспонатами из древлехранилища готовят в Псковском музее-заповеднике, сообщила в беседе с корреспондентом ПЛН FM директор музея Светлана Мельникова.
По ее словам, редкий музей обладает древлехранилищем. В частности, в Псковском музее-заповеднике хранятся уникальные экземпляры, ранее принадлежащие псковским дворянам и духовенству.
Ранее сообщалось, что в главном корпусе музея на улице Некрасова на несколько месяцев появится экспозиция «Совсем не тот Плюшкин». Разрозненные части коллекции прославленного псковского собирателя Федора Плюшкина впервые более чем за сто лет вновь окажутся под одной крышей. К экспонатам Псковского музея-заповедника предметы из своих собраний присоединят Эрмитаж, Русский музей, Этнографический музей, Музей истории религии.
