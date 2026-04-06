Псковский музей готовит выставку с редкими экспонатами из древлехранилища

Выставку с редкими экспонатами из древлехранилища готовят в Псковском музее-заповеднике, сообщила в беседе с корреспондентом ПЛН FM директор музея Светлана Мельникова.

«В этом году мы сделаем очень интересную выставку, чтобы познакомить посетителей с шедеврами живописи и удивительными вещами, которые хранятся в нашем древлехранилище. Предварительное название - "Путешествие по странам, векам и землям"», – сообщила Светлана Мельникова.

По ее словам, редкий музей обладает древлехранилищем. В частности, в Псковском музее-заповеднике хранятся уникальные экземпляры, ранее принадлежащие псковским дворянам и духовенству.

«Редкий музей страны обладает таким явлением, как древлехранилище. И если, допустим, Пушкинский дом в Санкт-Петербурге имеет очень узкую направленность - это старообрядческая литература, в основном, русская литература, древлехранилище Пскова формировалось совершенно иначе. Это были личные библиотеки дворян, личные библиотеки священнослужителей, семинарий. Поэтому у нас есть и картография Голландии, и латинские тексты, и греческие удивительные издания», – пояснила Светлана Мельникова.

Ранее сообщалось, что в главном корпусе музея на улице Некрасова на несколько месяцев появится экспозиция «Совсем не тот Плюшкин». Разрозненные части коллекции прославленного псковского собирателя Федора Плюшкина впервые более чем за сто лет вновь окажутся под одной крышей. К экспонатам Псковского музея-заповедника предметы из своих собраний присоединят Эрмитаж, Русский музей, Этнографический музей, Музей истории религии.