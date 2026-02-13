Главный экспонат. Чем удивит Псковский музей-заповедник в год своего 150-летия

На этой неделе состоялось важное событие не только для сферы культуры, но и для всего региона: обнародован указ президента России Владимира Путина о награждении орденом «За заслуги в культуре и искусстве» Светланы Мельниковой, генерального директора Псковского музея-заповедника. Награда тем более знаковая, что в этом году Светлана Мельникова разменивает первую пятилетку у руля музея в Пскове, а сам он отмечает 150-летие с момента основания. С какими активами музей подошел к важной дате, чем будет удивлять псковичей в юбилейный год при поддержке Эрмитажа и Русского музея и в каком направлении пойдет развитие в ближайшей перспективе - подробности в материале обозревателя Псковской Ленты Новостей Юлии Магеры.

Новая история

Основанный в 1876 году в качестве археологического музея, за последние годы Псковский музей-заповедник пережил масштабное обновление. К важной дате музей подходит с солидными активами. Благодаря федеральным и международным программам были отреставрированы Поганкины палаты, Палаты у Сокольей башни, Двор Постникова, Высокая и Плоская башни в устье реки Псковы, Варлаамовская башня, картинная галерея в здании бывшей Художественно-промышленной школы Фан-дер-Флита. Сдвинулась с места музеефикация Покровской башни. Музей проводит серию летних фестивалей, не только ставших значительными культурными явлениями в жизни региона, но и неизменно притягивающих в город туристов, среди них праздники «Довмонт Псковский» и «Воевода Шуйский». Только за прошлый год появились Детский музейный центр и после трех лет кропотливой работы публике представили стоящий на твердом научном основании макет Пскова XVII века, то есть времени наивысшего расцвета города. Недавно Псковская Лента Новостей в красочных подробностях и с большим количеством иллюстраций рассказывала об этом невероятном проекте, реализованном при поддержке Минкульта.

То есть в Пскове — не провинциальный музей в самом худшем смысле этого слова, проеденный плесенью и ветшающий под равнодушные зевки сотрудников. Нет, наш музей сегодня звонко заявляет о себе.

Последняя пятилетка прошла под руководством генерального директора Светланы Мельниковой, заслуженный работник культуры РФ заняла этот пост в 2021 году (незадолго до ее приезда музей стал Псково-Изборским, уже на следующий год он разделился на вновь два самостоятельных учреждения, каждое уже в федеральном статусе). Она в качестве главного актива называет нематериальную составляющую работы музея.

«Мне кажется, в последние годы произошло важное: работа команды музея привела к обновлению его имиджа и созданию совершенно иной репутации, - считает Светлана Мельникова. - Было много разных историй, музей переживал разные времена, теперь все плохое отходит на второй план, меркнет благодаря работе над вызовами сегодняшнего дня. Не люблю слово «бренд», но музей стал именно брендом псковской земли. Наши выставочные проекты, работа с детьми, создание интересных стационарных экспозиций, проведение конференций высокого уровня — с этим мы встречаем свой юбилей. Отцами-основателями музея двигали самые высокие помыслы, я надеюсь, сегодняшняя наша работа соответствует заданной ими планке».

Возвращение домой

Центральным событием праздничного года станет выставка, которую иначе как сенсационной не назовешь. Станет она таковой не только для Пскова, но и в масштабах всей страны. В главном корпусе музея на улице Некрасова на несколько месяцев появится экспозиция «Совсем не тот Плюшкин». Разрозненные части коллекции прославленного псковского собирателя Федора Плюшкина впервые более чем за сто лет вновь окажутся под одной крышей. К экспонатам Псковского музея-заповедника предметы из своих собраний присоединят Эрмитаж, Русский музей, Этнографический музей, Музей истории религии. Федор Плюшкин, купец второй гильдии, на рубеже XIX и XX веков собирал свою коллекцию на протяжении сорока лет. Она насчитывала миллион предметов, в том числе, старинные иконы, картины, одежду, монеты. Сейчас известно точно местонахождение 10% экспонатов. Подробнее о коллекции и ее собирателе Псковская Лента Новостей рассказывала в прошлом году в проекте «Разговоры о важных».

Коллекция Плюшкина являлась третьей в России по величине и разнообразию. После кончины Федора Плюшкина в 1911 году наследники продали большую часть собрания Николаю II, тот разделил ее между музеями. Тысяча предметов осталась и в Пскове. Многое оказалось утрачено во время революции и в Великую Отечественную войну, когда немцы варварски грабили город. И до сих пор не вернули большое число ценностей.

«Если бы в нашем музее сохранилась целиком только коллекция Плюшкина и не было бы вообще больше ничего, мы бы все равно занимали совершенно особое место на музейной карте страны, - говорит Светлана Мельникова о значении наследия Плюшкина. - Поэтому благодаря выставке «Совсем не тот Плюшкин» часть предметов вернется туда, где они были собраны, пусть и на непродолжительное время. Постараемся передать дух эпохи. Человек из мальчика на побегушках в лавке пробился в богатые купцы, но не торчал на водах, не покупал бесконечные наряды для жены, не играл в карты — а сделал великое дело, не зря прошел по земле. Мне кажется, такая ответственность человека перед своей Родиной заслуживает огромного уважения. И какое счастье, что мы сможем все это показать».

О ценности предметов из коллекции Плюшкина говорит маленькая деталь: бригада сотрудников Эрмитажа выдвинется в Псков для самостоятельного монтажа предметов из собрания своего музея. Выставка продлится несколько месяцев в середине года.

Еще две выставки, приуроченные к своему юбилею, музей устроит во Дворе Постникова.

Первая пройдет с опорой на собственные фонды. В структуре музея есть по-настоящему уникальное подразделение — Древлехранилище. Созданное в 1958 году исследователем «Слова о полку Игореве» Леонидом Твороговым, оно вмещает памятники письменности с древних времен и на разных языках. Попыткой показать малую толику коллекции и совершить путешествие через страны и века станет выставка «Мир природы в изобразительном искусстве и книжных изданиях (XVIII - ХХ веков)».

В путешествие по родной стране посетителей отправит выставка «Мстёра многоликая». Мстёра — это место на владимирской земле, известный центр иконописания. Местные живописные традиции легли в основу декоративно-прикладного промысла. Лаковая миниатюра Мстёры — такой же бренд, как Гжель, Хохлома, Палех, Жостовская и Федоскинская роспись.

«На выставке мы покажем, как постепенно от икон мастера пришли к написанию этих миниатюр, какие они разнообразные по сюжетам, какая у них необыкновенная стилистика. Например, можно будет увидеть неожиданное: матрешку со скорбным ликом Богородицы, - анонсирует Светлана Мельникова. - Я помню, когда работала гидом-переводчиком, иностранные туристы в буквальном смысле слова скупали мстёрские шкатулки, броши, необыкновенной красоты колье».

Конечно, эта выставка рождается из личной истории. Светлана Мельникова начинала в далеком 1978 году с должности экскурсовода во Владимиро-Суздальском музее, в 2010-м стала его генеральным директором. Можно сказать, что мстёрские шкатулки приедут в Псков по обмену. На владимирской земле, в Муроме, 30 января открылась выставка живописи из собрания Псковского музея-заповедника «Вот он – добрый, старый Псков!». А для встречи в Пскове мстёрских диковин в залах Двора Постникова организуют специальную экспозиционную застройку.

Светлана Мельникова на открытии псковско выставки в Муроме присутствовала дистанционно.

Про эти три выставки Светлана Мельникова уже рассказывала во время пресс-завтрака в конце прошлого года. А сейчас она эксклюзивно с Псковской Лентой Новостей поделилась информацией о еще одном знаковом событии. На этой неделе Русский музей подтвердил свое намерение привезти в Псков по проекту «Серебряное ожерелье» полотно Владимира Серова «Въезд Александра Невского в Псков». Шедевр псковичам планирует лично представить гендиректор Русского музея Алла Манилова — не чужой городу человек, в свое время она в качестве заместителя министра культуры поспособствовала включению Пскова в перечень городов федеральной программы детского туризма.

Музейный град

Это все подарки «городу и миру». А чего бы музей хотел лично для себя?

«Прожив очень большую музейную жизнь и достаточно много повидав в родной стране, я совершенно четко отдаю себе отчет, что второго такого города, который бы сохранил удивительную гражданскую архитектуру XVII века, в России найти невозможно, - делится Светлана Мельникова взглядом одновременно и со стороны, и изнутри. - Такого количества палат невероятной красоты, как в Пскове, нет нигде, а числом их больше только в Москве, на то она и столица. Поэтому мне кажется, что отличительной особенностью Пскова все-таки была бы музеефикация этого наследия. Я понимаю, что это стоит огромных денег. Я понимаю, что это так непросто. Но ведь наши предшественники смогли многое сделать, в том числе, в разрушенной стране, сразу после окончания Великой Отечественной войны».

Чуть больше года назад Псковская Лента Новостей уже подробно останавливалась на проблеме палат Меншиковых.

Из неиспользуемых они сохранились лучше всего, так как пользователь все-таки был — пусть и формальный в последние годы, когда арендующий комплекс «Зеленхоз» прекратил продажу там цветов и сувениров, а заодно перестал вкладываться в их содержание. На момент публикации Росимущество через суд добивалось расторжения договора аренды, а эксперты хором твердили: отдайте палаты музею. Вложения нужны будут минимальные (во всяком случае, по сравнению с другими «белокаменными заброшками», вроде, Солодежни, Дома Печенко или палат на Романовой горке), зато палатам перестанет угрожать руинирование, а у музея появятся дополнительные выставочные площади. Сам музей против такого расклада, конечно, не возражал, прикидывая как здорово было бы разместить здесь археологическую коллекцию, с советских времен разложенную по ящикам в одном из пустующих древних храмов.

Палаты Меншиковых десять лет простояли без использования.

В юбилейный год кажется, что это дело переходит из категории «розовые мечты» в категорию «долгосрочные планы». Под самый занавес прошлого года арбитражный суд удовлетворил иск Росимущества. В решении инстанции встречается слово «запустение». Неиспользуемые на протяжении последних десяти лет палаты вернулись под крыло государства.

«Безумно благодарны губернатору Михаилу Юрьевичу Ведерникову, поскольку он сказал, что поддерживает нас в этой идее. Сейчас мы пишем обоснование: сколько надо денег, чтобы привести палаты в порядок, сколько — на их содержание. Памятник живет только тогда, когда внутри есть жизнь. Расширение музейного града — не хочу употреблять слово «квартал» — было бы шагом очень современным и своевременным», - уверена Светлана Мельникова.

Получилось бы символично, если бы археологическая коллекция, с которой 150 лет назад музей получил прописку в Поганкиных палатах, в юбилейный год прирастила бы учреждение еще одним комплексом XVII века.

Другая давняя история, пришедшая в движение стараниями нынешних музейщиков — создание собственного полноценного фондохранилища с экспозиционными возможностями. Прошлым летом в Комсомольском переулке, ровнехонько напротив музея, снесли расселенную ветхую двухэтажку. Участок на ее месте уже передан в оперативное управление музея.

В музее сейчас считают, во что обойдется застройка пятачка.

«Моя великая мечта — сделать музей под условным названием «Побеждая время», - делится Светлана Мельникова сокровенным. - Ведь не сам же собой Псков вот так сохранился. Били его, фашисты пытались стереть с лица земли, что только не делали. А этот город сохранил свое лицо, свою атмосферу, эти храмы необыкновенные, фортификационные линии защиты. Ведь это же все сделали люди, архитекторы, реставраторы, археологи. Это огромный труд. И об этих людях надо рассказывать. А еще они оставили такое наследие, как свои зарисовки, необыкновенные акварели, макеты памятников, которые мечтали отреставрировать, и многое-многое другое. Это удивительная история. Главное — правильно об этом рассказать».

Кто знает, куда приведут эти мечты. Светлана Мельникова называет музей местом, где в человеке воспитывается «чувство русскости», уважение к корням и своим истокам, к родной культуре. Словом, уже полтора века здесь человек превращается в Человека.

Юлия Магера

Фото Анны Тягуновой и из соцсетей Псковского музея-заповедника