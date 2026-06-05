Сергей Попков: И Костя Хабенский — молодец, что нашел время приехать

Своими впечатлениями от праздничного концерта «120 лет в обед» в Псковском академическом театре драмы имени Александра Пушкина поделились актеры театра, заслуженные артисты РФ Сергей Попков и Ирина Смирнова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Концерт «120 лет в обед» состоялся на большой сцене Псковского драматического театра имени Александра Пушкина в рамках двухдневной культурной программы в честь дня рождения храма Мельпомены, собрав в зале именитых деятелей искусства и просто поклонников псковского сценического искусства.

«На мой взгляд, замечательно все прошло, на одном дыхании, без лишних пауз, затянутостей. Это и по отзывам зрителей, и по своему личному ощущению. Мне кажется, здорово», — комментирует Сергей Попков. «Мои друзья сказали, что было очень трогательно и неординарно, душевно», — добавляет Ирина Смирнова.

В рамках концерта рассказывали и о театре, и об актерах, и о спектаклях, были выступления с отрывками из спектаклей, было чтение стихов, также именитые гости официально поздравляли и награждали работников театра, «и все это сместилось в одно действо».

Приехали также «добрые друзья» театра, в зале свободных мест не было. «У нас театр в принципе сейчас на подъеме, фактически все идет сейчас на аншлагах. Поэтому на такое мероприятие, естественно, даже многие друзья попасть не смогли, просто даже билеты им купить мы не смогли», — отмечает Сергей Попков.

«Теперь билеты в наш театр надо покупать очень заранее, и это очень приятно, спасибо зрителям за их любовь к нам», — благодарит Ирина Смирнова.

«Всех было очень приятно видеть. И Костя Хабенский — молодец, что нашел время приехать, и Валерий Валерьевич Фокин — очень значимая фигура в театральном мире. Очень приятно было их увидеть на нашем празднике. И девчонки-актрисы из театра имени Веры Комиссаржевской, замечательный у них номер был такой, капустного плана, смешной. Все были на подъеме, все были взволнованы. Было много знакомых лиц, художники, писатели, представители творческой интеллигенции», — резюмирует Сергей Попков.

Напомним, Константин Хабенский и другие деятели искусства поздравили со 120-летием Псковский театр драмы.