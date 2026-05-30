Юбилейный концерт «120 лет в обед» собрал на Большой сцене поклонников псковского театра

Концерт «120 лет в обед» стартовал на Большой сцене Псковского театра драмы в честь празднования юбилея сегодня, 30 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Анна Тягунова / ПЛН

На сцену поднялись почётные гости события, чтобы поздравить театр-юбиляр, его директора и художественного руководителя Дмитрия Месхиева, артистов, работников разных цехов храма Мельпомены со значимым для них и всех гостей праздником.

Первым из закулисья выглянул Дмитрий Месхиев, чтобы зачитать поздравление от министра культуры России Ольги Любимовой.

«Этот год отмечен знаковой датой – 120-летием Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина. <…> Яркие спектакли, проекты для самых маленьких зрителей, разножанровые музыкальные фестивали и захватывающие лектории искренне любимы широкой публикой, о чем свидетельствуют аншлаги и несмолкаемые овации. Заслуженный успех театра отмечен престижными наградами и премиями. Активная гастрольная деятельность и участие в крупных творческих инициативах подтверждают высокое художественное мастерство труппы и руководства, открывая новые горизонты и помогая обрести своего преданного зрителя в разных уголках нашей страны», – подчеркнула Ольга Любимова.

К поздравлениям присоединилась министр культуры Псковской области Илианна Петрова. Она также зачитала поздравление от главы региона Михаила Ведерникова. Губернатор отметил, что за свои долгие годы театр много раз менялся, но сохранял главное – умение выстраивать диалог со зрителем.

Начальник управления государственной поддержки искусства и внешних связей комитета по культуре Санкт-Петербурга Елена Лавринович вручила Дмитрию Месхиеву особую медаль, приуроченную к Году петербургской культуры, который в 2026 году объявил губернатор города на Неве.

Для вручения наград сотрудникам на сцену поднялся депутат Государственной думы Александр Козловский. От комитета Госдумы по культуре благодарностью были удостоены директор Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев, замдиректор по работе с творческим коллективом Андрей Пронин, артисту драмы, ведущий мастер сцены Андрей Кузин.

За высокое исполнительское мастерство, значительный вклад в развитие театрального искусства и создание ярких, глубоких и запоминающихся сценических образов Александр Козловский вручил благодарственные письма артистам театра-юбиляра Камилю Иблееву, Максиму Митяшину и Наталье Петровой.

«Не перестаю благодарить Дмитрия Дмитриевича Месхиева за приглашение в труппу псковского театра. Желаю нашему театру только лучшего – процветания и зрительской любви! Мой поздравительный стриптиз не в травили в программу, так что приходите на "Мой не мой". Там всё будет!» – выступил Максим Митяшин.

Депутат Псковского областного собрания Алексей Севастьянов поздравил от лица Псковского областного Собрания депутатов работников всех цехов театра.

После официальной части начался концерт, в котором заняты практически вся труппа Псковского театра драмы. Через зарисовки, песни и отрывки из спектаклей разных лет артисты рассказывают о главных вехах 120-летней истории, вспоминают артистов и режиссеров прошлых лет.