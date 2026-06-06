 
Культура

Литию отслужили на могиле Александра Пушкина в Свято-Успенском Святогорском монастыре

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Лития на могиле поэта Александра Пушкина прошла в Свято-Успенском Святогорском монастыре в день рождения поэта 6 июня, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее-заповеднике «Михайловское».

Фото здесь  и далее: Наталья Алексеева / «Михайловское»

На мероприятии присутствовали заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, директор Государственного музея-заповедника «Михайловское» Георгий Василевич, депутат Законодательного Собрания Псковской области Армен Мнацаканян, глава Пушкиногорского округа Оксана Филиппова, сирийский писатель и публицист Низар Канаан. На литию также приехали паломники со всей из разных уголков мира.

Отметим, что все праздничные мероприятия в честь Дней Пушкинской поэзии и русской культуры проходят на поляне в музее-заповеднике «Михайловское».

 

Мероприятия проходят в рамках нацпроекта «Семья» и при поддержке министерства культуры Российской Федерации.

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