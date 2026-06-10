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«Подстрочник»: Георгий Василевич об итогах Дней Пушкинской поэзии и русской культуры

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Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Подстрочник». Гость студии - директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич. 

Ведущий Олег Добрынин обсудит с ним итоги Дней Пушкинской поэзии и русской культуры (LX Пушкинского праздника поэзии) и поговорит о развитии внутреннего туризма. Как с годами меняется численность гостей праздника? Есть ли какой-то фидбэк от зрителей по поводу праздника этого года – насколько он им понравился? Можно ли вернуть Пушкинскому празднику поэзии былой размах, и что для этого необходимо? Отмечает ли Георгий Василевич спад числа посетителей Пушкинского заповедника на фоне разговоров об уменьшении спроса на внутренний туризм? Что нового предлагает гостям музей, чтобы они возвращались сюда снова и снова? 

Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира: 56-73-72.

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Сюжет

Дни Пушкинской поэзии - 2026

«Подстрочник»: Георгий Василевич об итогах LX Дней Пушкинской поэзии и русской культуры

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Василевич Георгий Николаевич

Василевич Георгий Николаевич

Директор ФГБУК «Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А.С.Пушкина «Михайловское»

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