Число посетителей Пушкинского праздника поэзии в этом году сократилось - Георгий Василевич

Количество человек, посетивших Дни Пушкинской поэзии и русской культуры, в этом году снизилось, сообщил директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).
Он также отметил, что день рождения поэта Александра Пушкина выпадает на время экзаменов, поэтому многие школьники и студенты не могут посетить праздник. «Было бы больше детей, если бы не это обстоятельство», - уверен Георгий Василевич.
Он напомнил, что в прошлые два года был рост посетителей праздника, а в целом из года в год ситуация с посещаемостью складывается абсолютно по-разному.
Дни Пушкинской поэзии и русской культуры прошли в Псковской области с 5 по 7 июня. В этом году они состоялись в 60-й раз.
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