Число посетителей Пушкинского праздника поэзии в этом году сократилось - Георгий Василевич

Количество человек, посетивших Дни Пушкинской поэзии и русской культуры, в этом году снизилось, сообщил директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«В этом году у нас людей было меньше, это было заметно, но к этому есть определенные предпосылки, потому что из Белоруссии отменилось большинство экскурсий, поскольку у нас область приграничная, люди считают, что здесь неспокойно», - пояснил гость студии.

Он также отметил, что день рождения поэта Александра Пушкина выпадает на время экзаменов, поэтому многие школьники и студенты не могут посетить праздник. «Было бы больше детей, если бы не это обстоятельство», - уверен Георгий Василевич.

«В этом году ушел (надеюсь, что ненадолго) школьный театральный фестиваль, а он тоже был очень интересным, привлекательным для посетителей. Да и мы понимаем, что, если афиша очень яркая, если много ярких имен, которые на слуху у людей, то приезжают больше, чтобы посмотреть, послушать. Так было всегда», - продолжил директор Пушкинского заповедника. Смотрите также Пушкинский праздник поэзии в Псковской области посетили около 37,5 тысячи гостей

Он напомнил, что в прошлые два года был рост посетителей праздника, а в целом из года в год ситуация с посещаемостью складывается абсолютно по-разному.

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры прошли в Псковской области с 5 по 7 июня. В этом году они состоялись в 60-й раз.