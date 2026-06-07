Михаил Морозов заменит Артура Ваху в премьерном показе спектакля «Рахманинов. Письма без ответа…» в Пскове

Заслуженный артист Российской Федерации Артур Ваха не сможет принять участие в премьерном показе спектакля «Рахманинов. Письма без ответа…» в Пскове. Вместе с ведущей актрисой Санкт-Петербургского государственного академического театра имени Ленсовета Лаурой Пицхелаури воспоминания Сергея Рахманинова и его близкого окружения прочтет актер Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова, заслуженный артист Российской Федерации Михаил Морозов, сообщили в Псковской областной филармонии.

Фото: Псковская областная филармония

Приглашенный в БДТ Георгием Товстоноговым, Михаил Морозов сыграл ряд больших ролей в спектаклях великого режиссера и был введен в художественный совет театра. За долгие годы работы в театре артистом было сыграно более сорока значительных ролей, главным образом, классического репертуара: Фердинанд в «Коварстве и любви» Ф. Шиллера, Малькольм в «Макбете» В. Шекспира, Афанасий Пушкин в «Борисе Годунове» А. С. Пушкина, Кламрот в драме Г. Гауптмана «Перед заходом солнца», Звездич в «Маскараде» М. Лермонтова, Ислаев в «Месяце в деревне» И. Тургенева, Лизгунов в «Блажи» Н. Островского, Маркиз в «Трактирщице» К. Гальдонии и многие другие.

Зрителям Михаил Морозов также известен по фильмам «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Гений», «Улица разбитых фонарей», «Морские дьяволы».

Михаил Морозов в качестве диктора успешно сотрудничает со многими радиостанциями Санкт-Петербурга, несколько лет вел собственную авторскую программу на радио «Классика», автор и ведущий программы «Морозоустойчивость» на телеканале «100ТВ» и «Радио Балтика». Артист нередко выступает в качестве ведущего официальных мероприятий и праздничных концертов городского и федерального уровней.

Является признанным авторитетом в области профессиональной речи и наряду с насыщенной творческой деятельностью долгие годы ведет активную педагогическую работу.

В феврале 2009 года «за заслуги в области культуры, просвещения, гуманитарных наук, литературы и искусства, за большой вклад в изучение и сохранение культурного наследия, в сближение и взаимообогащение культур наций и народностей» Михаил Морозов указом президента Российской Федерации награжден медалью Пушкина.

«Рахманинов. Письма без ответа…» — проект, объединяющий музыкальное исполнительское искусство и драматический театр для воплощения на сцене гениальной личности «самого русского композитора», жизнь и судьба которого пронизаны множеством драматических событий XX столетия и бесконечной любовью к Родине. Авторская оригинальная постановка создана на основе писем, дневников и воспоминаний Сергея Васильевича и его ближайшего окружения, абсолютно весь текст — это прямые цитаты из архивных документов. Музыкальная «линия» спектакля представлена известными фортепианными сочинениями, произведениями для камерного ансамбля и симфонической музыкой композитора.