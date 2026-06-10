Усадьбы Пушкинского заповедника будут закрыты на время съемок «Войны и мира»

Усадьбы Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» будут закрыты на время съемок экранизации романа Льва Толстого «Война и мир», сообщил директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Проводить съемки будут с 13 по 23 июня. Музейные пространства будут закрыты для посетителей в эти дни», - уточнил Георгий Василевич.

Снимать картину будут под руководством режиссера Сергея Урсуляка. Ранее сообщалось, что вести съемки будут во всех мемориальных усадьбах заповедника, а также в музее «Пушкинская деревня» в деревне Бугрово.

А вчера, 9 июня, в Пушкинском заповеднике съёмочная группа студии «Кион Фильм» завершила съёмки будущего сериала «Капитанская дочка».