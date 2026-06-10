«Снято!»: в «Михайловском» завершили главный этап работы над сериалом «Капитанская дочка»

В Пушкинском заповеднике вчера, 9 июня, съёмочная группа студии «Кион Фильм» завершила съёмки будущего сериала «Капитанская дочка». Работа шла в мемориальной усадьбе Ганнибалов и Пушкиных «Михайловское» — центральной усадьбе заповедника, а также за её околицей, возле Мельницы крылатой.



Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в усадьбе кинематографисты работали над несколькими сценами, которые разворачиваются вокруг главной героини пушкинской повести — над разговором Петруши Гринёва с Машей Мироновой по её возвращении после встречи с императрицей в Санкт-Петербурге, над объяснением в любви. Около мельницы развернулось несколько так называемых народных сюжетов.

«Надо отметить, что съёмочной группе благоволило всё, — рассказали в музее. — Небо “отменило“ обещанный с утра дождь, актёры в исторических костюмах прекрасно вписались в атмосферу мемориальной усадьбы. А посетители, особенно школьники, с большим интересом наблюдали за процессом, улучали любую возможность сфотографироваться с актёрами, и даже кричали “Ура!“, когда оператор или режиссёр объявляли: “Снято!“. Теперь работа над лентой продолжится в студии, а мы будем ожидать её выхода в 2027 году».

Напомним, что новую киноверсию «Капитанской дочки» на студии «Кион Фильм» готовят режиссёр Дмитрий Литвиненко и оператор Вячеслав Лисневский.

В ближайшее время в «Михайловском» ждут ещё одну съёмочную группу — на этот раз под началом Сергея Урсуляка, который намерен экранизировать «Войну и мир» Льва Толстого.

Ранее съёмки сериала «Капитанская дочка» проходили в Печорском округе.