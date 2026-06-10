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Выставка «История Союза театральных деятелей России в лицах» откроется в Пскове

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Открытие выставки «История Союза театральных деятелей России в лицах», посвященной истории Союза театральных деятелей России, состоится в историко-краеведческой библиотеке имени Ивана Василёва в Пскове 16 июня в 17:00, сообщили в министерстве культуры Псковской области.

Афиша предоставлена министерством культуры Псковской области

Экспозиция рассказывает о личностях, которые своим трудом формировали облик российского театра. На выставке можно будет узнать о персонах, возглавлявших Союз театральных деятелей на протяжении 150-ти лет, а также о современных деятелях, чья энергия и талант продолжают развивать театральную жизнь в Псковской области и по всей России.

Выставка будет доступна для посещения до 5 июля. Вход бесплатный. Предварительная запись по телефону: +7 (8112) 33-11-23 или на сайте библиотеки.

Проект реализован Псковским региональным отделением Союза театральных деятелей России в рамках творческой программы «Театральная панорама новой России» при поддержке Минкультуры России.

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