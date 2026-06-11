На новой выставке о природе в Пскове представили ранее неизвестные работы мастеров

Торжественное открытие выставки «Листая земли, страны и века...», посвященной теме природы как объекту научного познания, художественного восхищения и культурного осмысления, прошло сегодня, 11 июня, во Дворе Постникова. На выставке представили атласы, карты, энциклопедии, а также картины, часть из которых была обнаружена в хранилищах Псковского музея-заповедника только при подготовке к выставке, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
На выставке представлены труды Виллема Янсзона Блау, Иова (Хиоба) Лудольфа, Альфреда Брема из хранилищ Псковского музея-заповедника.
В залах Двора Постникова также можно увидеть картины европейских, российских и советских художников, некоторые из которых впервые представлены публике. «Для нас тоже было открытием, что эти работы есть в хранилищах», — добавила Наталья Родникова.
На выставке есть и скульптуры, серебро с растительным орнаментом и анималистическими мотивами, фарфор из выставок и хранилищ музея и от частных коллекционеров.
В конце торжественного открытия выразили благодарности и вручили письма причастным к появлению выставки: художникам-оформителям, реставраторам, хранителям и другим деятелям искусства.
Отдельную благодарность выразили директору Псковского областного колледжа искусств имени Николая Римского-Корсакова, кандидату педагогических наук, заслуженному работнику культуры РФ, заслуженному работнику культуры Псковской области Зинаиде Ивановой, которая помогла организовать выступление струнного квинтета на открытии экспозиции.
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