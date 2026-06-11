На новой выставке о природе в Пскове представили ранее неизвестные работы мастеров

Торжественное открытие выставки «Листая земли, страны и века...», посвященной теме природы как объекту научного познания, художественного восхищения и культурного осмысления, прошло сегодня, 11 июня, во Дворе Постникова. На выставке представили атласы, карты, энциклопедии, а также картины, часть из которых была обнаружена в хранилищах Псковского музея-заповедника только при подготовке к выставке, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

«Каждый раз, когда мы открываем выставку, я задаюсь вопросом, неужели мы еще что-то откроем? Но эта выставка не могла не открыться, я считаю. До войны здесь был музей, после войны его не стало. Что произошло с его экспонатами, мы не знаем до сих пор. Эта выставка — дань памяти тому музею, мы его воссоздаем. Здесь представлены чудеса картографии. Когда я говорю, что у нас в хранилищах восемь томов различных атласов, мне не верят. В ходе выставки делались необыкновенные открытия, часть из них сейчас представлена в экспозиции. Я уверена, что когда вы пойдете по этим залам, вы получите необыкновенное эстетическое удовольствие, здесь много открытий. Выставка накануне Дня России — это наш подарок и для псковичей, и для всех тех, кто доберется сюда. Спасибо, что разделите с нами этот момент», — сказала в своей приветственной речи генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

На выставке представлены труды Виллема Янсзона Блау, Иова (Хиоба) Лудольфа, Альфреда Брема из хранилищ Псковского музея-заповедника.

«Представлены атласы, труды по истории Эфиопии с интересными гравюрами, необычные гравюры рыб. Настоящее счастье, что все эти фолианты и сокровища сохранились в таком хорошем состоянии и мы можем их представить на выставке», — отметила начальник Древлехранилища музея Наталья Родникова.

В залах Двора Постникова также можно увидеть картины европейских, российских и советских художников, некоторые из которых впервые представлены публике. «Для нас тоже было открытием, что эти работы есть в хранилищах», — добавила Наталья Родникова.

На выставке есть и скульптуры, серебро с растительным орнаментом и анималистическими мотивами, фарфор из выставок и хранилищ музея и от частных коллекционеров.

В конце торжественного открытия выразили благодарности и вручили письма причастным к появлению выставки: художникам-оформителям, реставраторам, хранителям и другим деятелям искусства.



Отдельную благодарность выразили директору Псковского областного колледжа искусств имени Николая Римского-Корсакова, кандидату педагогических наук, заслуженному работнику культуры РФ, заслуженному работнику культуры Псковской области Зинаиде Ивановой, которая помогла организовать выступление струнного квинтета на открытии экспозиции.