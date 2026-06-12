 
Культура

Псковичи взяли трофеи на главной студенческой сцене страны в Хабаровске

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12 июня в краевой столице Хабаровске прогремела торжественная церемония награждения XXXIV (V) Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» среди студентов профессиональных образовательных организаций. Несколько конкурсных дней, с 8 по 13 июня, превратили дальневосточную площадку в эпицентр молодёжного творчества, где 1500 участников из более чем 70 регионов России боролись за звание лучшего в десяти направлениях — от вокала и моды до медиа и арта, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве молодежной политики Псковской области.

Фото здесь и далее: АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив» и «Российская студенческая весна»

«Делегация Псковской области, которую представляли всего семь конкурсантов, сумела не просто заявить о себе, а вернуться домой с весомым набором наград», - рассказали в министерстве.

По итогам награждения Дарья Романова получила диплом лауреата I степени в направлении «Вокальное» в номинации «Народное пение / Соло» с номером «Ахой». Как рассказали в министерстве, девушка покорила судейскую коллегию и подтвердила, что традиционная песенная культура в исполнении юных дарований звучит свежо, мощно и профессионально.

Жюри отметило специальными призами сразу нескольких псковичей. Никита Кузьминых был награждён специальным призом «За творческую устремлённость» в инструментальном жанре (струнные инструменты, соло).

«Отдельного упоминания заслуживает дуэт Алины Ермолиной и Елизаветы Савченко: их работа в направлении "Видео" в номинации "Юмористический ролик / Коллективы" была признана одной из самых ярких, и девушки получили специальный приз "За обаятельную роль сердца", доказав, что искренность и юмор на сцене ценятся не меньше, чем техническое мастерство», - отметили в министерстве молодежной политики Псковской области.

 

Фестиваль «Российская студенческая весна» реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

Напомним, что недавно псковская певица Дарья Романова о своих творческих проектах, сложностях восхождения на музыкальный Олимп и о знакомствах с знаменитыми личностями.

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