В Пскове стартовал Всероссийский хоровой фестиваль имени М. Ф. Гривского

В Пскове стартовал 12 июня Всероссийский хоровой фестиваль имени М. Ф. Гривского, который проходит с 12 по 14 июня. Мероприятия фестиваля организованы в северной части Псковского кремля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Константин Красильников / ПЛН

В фестивале принимают участие хоровые коллективы из Пскова, Москвы и Санкт-Петербурга.

Программа первого дня, 12 июня, включает выступления юных хоровых коллективов. На сцене выступят хор мальчиков и юношей Хорового училища имени А. В. Свешникова из состава Академии хорового искусства имени В. С. Попова (Москва) и хор мальчиков и юношей Хорового училища имени М. И. Глинки (Санкт-Петербург). Выступления сопровождаются Губернаторским симфоническим оркестром Псковской области под руководством художественного руководителя и главного дирижера Алексея Репникова. В концертном вечере также заявлено участие солистов Марии Бараковой (меццо-сопрано) и Вадима Кравца (бас).

На 13 июня запланировано выступление хорового проекта PALESTRINA, известного как «техно-хор». Художественный руководитель коллектива — Елизавета Шпилейко, дирижер — Гадель Абдурахманов.

Завершит программу фестиваля 14 июня выступление Ансамбля песни и пляски имени В. С. Локтева, руководителем которого является Леонид Фрадкин.

Проект реализуется при поддержке министерства культуры Российской Федерации, правительства Псковской области, министерства культуры Псковской области, Театрально-концертной дирекции Псковской области и Росконцерта.