Выставка с мастер-классами «Книжный путь» открылась в Детском парке Пскова

Выставка с мастер-классами «Книжный путь» открылась сегодня в Детском парке в Пскове, сообщили в Ленинградской областной детской библиотеке.
В Детском парке организованы шатры, в которых каждый читающий пскович может найти себе занятие:
Долгая дорога – домой? Поиски маршрутов с Евгенией Русиновой
Зачем выворачивать город наизнанку? Поиски ответов с Хельгой Патаки
С писательницей и автором неожиданных экскурсионных маршрутов можно поразмышлять о том, как увидеть необычное в привычном, как и зачем открывать и присваивать удивительные места. Можно оглянуться и увидеть город по-новому.
Как создавать героев, в которых веришь? Мастер-класс Леси Улановой
Художница-иллюстратор расскажет, как рождаются ее герои-путешественники, и поделится мастерством следовать за героями придуманных участниками мастер-класса историй.
Особые события Книжного пути:
«Это наш дом» - команды – лидеры чтения из детских библиотек Выборга, Вырицы, Кировска, Луги, Приозерска, Сланцев, Тихвина и Тосно представят Гения Места и самые значимые места своих районов.
Новые книги для нового чтения – читатели и библиотекари, эксперты детской и подростковой литературы познакомят с лучшими современными изданиями, авторами, издательствами.
Возьмем с собой! Выставка книг для хорошего путешествия – коллекция лучших книг издательств «Детское время» и «Самокат».
«Рассмотрите лучшие путеводители по Ленинградской области и книги, посвященные Петербургу, для всей семьи. Совершите книжные путешествия по Байкалу и Уралу. Познакомьтесь с лучшими современными художниками. Выбирайте свое чтение!» - призвали в библиотеке.
Наше совершенное путешествие – квест по путеводителю по маршрутам Книжного пути – 2026.