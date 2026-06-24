Выставка с мастер-классами «Книжный путь» открылась в Детском парке Пскова

Выставка с мастер-классами «Книжный путь» открылась сегодня в Детском парке в Пскове, сообщили в Ленинградской областной детской библиотеке.

«Подростки – читатели детских библиотек Ленинградской области из Выборгского, Гатчинского (Вырица), Кировского, Лужского, Приозерского, Сланцевского, Тихвинского, Тосненского районов Ленинградской области приглашают присоединиться к движению читающих, чтобы узнавать свой край и находить источники вдохновения и творчества, чтобы вести диалоги с писателями Хельгой Патаки и Евгенией Русиновой, художницей-иллюстратором Лесей Улановой, чтобы открывать книжный мир и весь мир вместе с нами!» - отметили организаторы.

В Детском парке организованы шатры, в которых каждый читающий пскович может найти себе занятие:

Долгая дорога – домой? Поиски маршрутов с Евгенией Русиновой

«В диалоге с писательницей вы узнаете, как и почему герои книг и сами писатели отправляются в путешествие, какие испытания и необыкновенные истории ждут путников на пути, и почему так приятно возвращаться домой. Задумаетесь о своих путешествиях и вдохновитесь на новые маршруты», - анонсировали в библиотеке.

Зачем выворачивать город наизнанку? Поиски ответов с Хельгой Патаки

С писательницей и автором неожиданных экскурсионных маршрутов можно поразмышлять о том, как увидеть необычное в привычном, как и зачем открывать и присваивать удивительные места. Можно оглянуться и увидеть город по-новому.

Как создавать героев, в которых веришь? Мастер-класс Леси Улановой

Художница-иллюстратор расскажет, как рождаются ее герои-путешественники, и поделится мастерством следовать за героями придуманных участниками мастер-класса историй.

Особые события Книжного пути:

«Это наш дом» - команды – лидеры чтения из детских библиотек Выборга, Вырицы, Кировска, Луги, Приозерска, Сланцев, Тихвина и Тосно представят Гения Места и самые значимые места своих районов.

«Приходите вдохновляться на новые путешествия и открытия!» - призвали организаторы.

Новые книги для нового чтения – читатели и библиотекари, эксперты детской и подростковой литературы познакомят с лучшими современными изданиями, авторами, издательствами.

«Узнавайте, что "Нравится детям Ленинградской области"! (Знак "Нравится детям Ленинградской области" вручается ежегодно 10 самым значимым книгам года, по мнению подростков. Почему читатели выбирают эти книги, какие темы, герои им нравятся, какие проблемы их волнуют – узнают посетители "Читающего шатра"», - уточнили организаторы.

Возьмем с собой! Выставка книг для хорошего путешествия – коллекция лучших книг издательств «Детское время» и «Самокат».

«Рассмотрите лучшие путеводители по Ленинградской области и книги, посвященные Петербургу, для всей семьи. Совершите книжные путешествия по Байкалу и Уралу. Познакомьтесь с лучшими современными художниками. Выбирайте свое чтение!» - призвали в библиотеке.

Наше совершенное путешествие – квест по путеводителю по маршрутам Книжного пути – 2026.