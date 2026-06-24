«Разглядеть бессмертную душу» предлагают псковичам на выставке «Арт-Ню». ФОТО

Выставка «Арт-Ню» открылась в псковском «Доме на Набережной» 24 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Константин Красильников / ПЛН

Тема эротики присутствует в творчестве многих известных художников. Как ее видят псковские живописцы, и где границы дозволенного, можно узнать на открывшейся выставке регионального общественного движения «ПсковАРТ».

«На волне интереса к человеку со всеми его качествами, в противовес давлению новой реальности, уже наречённой "технофашизмом", художники предлагают вглядеться в себя и друг друга. Мастера визуализации пытаются разглядеть бессмертную душу сквозь "храм" - так в библии описывается человеческое тело. От любимого публикой натурализма к беспредметным антропоморфным композициям - таков диапазон стилей и жанров», - анонсировали художники.

На выставке демонстрируются более 30-ти работ членов ПРОД «ПсковАРТ» и художников, разделяющих идеалы движения.

Двухмерные произведения, скульптуры представлены в различных техниках. Участники выставки: Юлиана Голубева, Анатолий Жбанов, Сергей Каримов, Николай Москалев, Олег Матюхин, Виктория Новикова, Татьяна Обухова, Тимофей Силич, Ольга Устинова, Эдуард Шарипов и другие творцы.

Адрес: улица Советская Набережная, 9.

Галерея «Дом на Набережной» открыта в летнее время по субботам и воскресеньям с 12 до 18 часов. Справки по телефону + 7 911 377 13 47.